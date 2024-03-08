秦慧珠轟朱立倫突襲裁撤黃復興　無法被原諒

國民黨台北市議員秦慧珠接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月8日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席朱立倫整併創立於1956年的軍系黃復興黨部，組發會下設退伍軍人部。黃復興幹部、國民黨台北市議員秦慧珠8日接受中評社訪問撂重話，直指朱立倫手段粗暴、不尊重，無法獲得原諒，國民黨史上將記上一筆，只會造成黨員、選票流失，釀成災難。



秦慧珠分析，黃復興黨部形同解散，如今正副主委都請辭，只會繼續造成黨員的流失，所謂併入地方黨部之說，她要講明，舉例她所在的台北市松山、信義區黨部，實際上的黨工才1人，卻要管5000、6000名黨員。而松信區的黃復興成員有2000、3000名，這位黨工有能量管理嗎？取消黃復興黨部後，這些黃復興成員根本不會到地方黨部，只會變成失聯黨員。



秦慧珠，出生於桃園富台新村，祖籍山東，中國文化大學中國文學研究所博士、台灣大學政治學研究所碩士，曾任2屆“立委”、任務型“國大代表”、台北縣觀傳局長、文化大學助理教授、聯合報主編、6屆台北市第三選區（松山、信義）議員。屬軍系的國民黨黃復興黨部。



秦慧珠今日出席台北玫瑰展並接受中評社訪問，她直言，自己就是黃復興黨部委員、國民黨台北市黨部黃國樑黨部信義區黨部常委、市黨部副主委，黃復興黨部已存在68年歷史，此次朱立倫卻用突襲式裁撤，未經溝通，就將黃復興黨部給走入歷史，黨史上會記載是朱立倫所為，這對朱自已也重傷，對國民黨來說更不光榮。



“黃復興成員多是國民黨最忠貞的黨員，卻不被重視！”秦慧珠說，國民黨只會大量流失黨員，因朱立倫覺得他們是“老、藍”，他們的歷史已過去，現在的國民黨只要年輕票，以為自己吃定黃復興黨員、黃復興化成灰都會投國民黨，大錯特錯！他們可選擇不投票，未來恐將重演馬英九當初砍退休軍公教年金，民調只剩9%，還害得2014年台北市長選舉連勝文輸給柯文哲。

