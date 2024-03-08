女藍委婦女節齊聚煮湯　談打造女性自主環境

國民黨主席朱立倫與藍委李彥秀、許宇甄等人，參加“38婦女節，煮一碗好湯！ 溫暖性別、女性自主(煮)”活動。（照片：國民黨提供） 中評社台北3月8日電／適逢國際婦女節，中國國民黨主席朱立倫8日與黨籍“立委”李彥秀、許宇甄、張嘉郡、王育敏、陳菁徽、邱若華等參加“38婦女節，煮一碗好湯！溫暖性別、女性自主(煮)”活動，一起烹飪有助於女性身體維持健康的山藥排骨湯與紅豆湯，祝福所有的女性朋友“38婦女節快樂！”也希望透過多項職場平權、托育政策、延長產假及托育留職停薪津貼時程等修法主張，打造台灣成為“自主女性，勇敢自信”的環境。



朱立倫表示，今天所有的女性好朋友都是主角，現代女性不僅遮起半邊天，更是全面的，整個天都是女性的天下。在家媽媽、太太是最重要的，女兒、媳婦也是最棒的，女性在工作職場上的表現更是獲得大家最高的肯定，國民黨靠著“十全十美”在前年縣市長大選中，撐起了國民黨最大勝選的基礎。此外，在“立法院”也有許多年輕、優秀、傑出的女性“立法委員”，展現出最強的戰鬥力。



朱立倫也指出，國民黨組發會主委有史以來第一位由女性擔任，文傳會前後任主委都是女性，新任婦女部主任也是最年輕的女性出任，每一位都非常重要，今天透過這個活動，一方面展現對女性同胞的尊敬、重視，同時推動有關性別平權、女性權益的重要的法案與政策，一方面透過修法推動這些政策，一方面結合國民黨執政縣市政府，做好女性友善環境或托育環境等政策。



擔任“立院”衛環委員會召委的王育敏表示，婦女朋友最需要的是有友善的環境與安全的環境，她希望增加公托、公幼的量以及臨托的點，減輕婦女朋友的負擔，讓婦女朋友臨時有事時，能有很強的支持系統，以達到女性自主的目的。此外婦女安全的問題，部分女性朋友小時候被性侵，但現行刑法追訴期衹有30年，有些女性朋友可能到四、五十歲才有勇氣說出來，所以希望可以廢止刑法的追訴期，還給女性朋友公平正義。



身兼組發會主委的許宇甄表示，不是每個縣市都像新北市有這麼多的公托，現在公托確實嚴重的不足，所以她提出修法，將育嬰留職停薪的津貼，從3歲延長到6歲，希望能讓因公托不足而必須要到私托的媽媽們，不會因為負擔太重，只能請辭在家，希望育嬰留職停薪的津貼延長到6歲，讓媽媽們能以留職停薪的方式，不僅能保障工作權，也能兼顧家庭。



出任婦女部主任的邱若華提及，3月8日“為女著紅”LET’S GO RED FOR WOMEN的活動，呼籲大家一起關心女性心血管的健康。她也希望在職場上，職場育嬰假以及性騷擾零容忍等政策，她將會持續推動，照顧女性朋友們在職場上的安全。



身為婦產科醫師以及不孕科醫師的陳菁徽表示，今年數據顯示，女性因為婚姻自主、生育自主，她的學歷與就業率越來越高，因此單身率已經從1950年不到10%，現在最新數據居然是52%，所以生育年齡的女性有52%選擇單身，這是一種對婚姻的看法與選擇。也因此，凍卵的醫療科技已經發展十年，讓非常多的女性掙脫生育的束縛，她可以選跟誰生？什麼時候生？是不是要結了婚才生？因應現在社會潮流、多元價值以及新醫療科技所孕育而生的“人工生殖法”，將是她主攻的項目。她未來會秉持專長，與各大醫學會合作，研究世界各國最新的凍卵數據與成效，在“立法院”共同推動各縣市的凍卵補助，讓全台灣女性都可以“生育自主”。



張嘉郡則表示，她與萬美玲委員共同提案，希望將女性的產假由8周增為12周，她強調，女性平權是現在國際社會上普遍熱門探討的議題，去年的諾貝爾經濟學得主克勞蒂亞·戈丁，就是在探討女性為什麼薪資一直比男性低的議題而得獎，為很多媽媽們說出公道話。此外，少子化是現在重要的“國安”危機，大家都不敢生，也不知道怎麼養？也因此延長產假，讓女性生育後可以獲得妥適照顧，國民黨未來也會推出一系列的修法，讓女性在職場更有保障，在生育上也更安心。



副秘書長兼文傳會主委李彥秀表示，女性在家庭與工作中通常要做很多選擇，職場的平等、平權，在民進黨執政之下，通常喊得很多，但實際上與現實上有很多的落差，她舉例指出，過去民進黨喊1/3的“閣員”要由女性擔任，但現在落差非常的大，國民黨將會提出，女性“閣員”要達到40%以上。此外，職場的平等與薪資上，女性與男性仍有很大的落差，也希望在長照政策與托幼等議題可以更照顧女性，包括產假能延到12周，產假的薪資可以公共化，由政府來負擔，讓女性能兼顧職場與家庭。