唐永紅語中評：以軟硬兩手推進國家統一

廈門大學台灣研究院教授、博士生導師唐永紅（中評社資料圖） 中評社香港3月13日電（記者 盧哲）廈門大學台灣研究院教授、博士生導師唐永紅近日接受中評社記者專訪，解讀今年《政府工作報告》的涉台論述。唐永紅認為，報告在對台工作總體目標上明確要求“堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益”，具體工作方面要求“堅決反對‘台獨’分裂和外來干涉”、“深化兩岸融合發展”，這顯然是針對當前嚴峻的台海形勢要求以軟硬兩手推進國家統一。他還指出，報告首次出現增進兩岸同胞福祉的表述，是執政為民與同等待遇的體現。



3月5日上午，十四屆全國人大二次會議在人民大會堂舉行開幕會。國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大二次會議作政府工作報告。今年《政府工作報告》涉台內容提到：我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。



唐永紅著重從報告提到的：堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益；堅決反對“台獨”分裂和外來干涉；深化兩岸融合發展；增進兩岸同胞福祉四個方面解讀了報告涉台表述的內容。



唐永紅表示，在對台工作總體目標上，今年的政府工作報告相較於去年的表述明顯不同，去年的表述是“推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程”，而今年則是“推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益”。這顯然是針對島內局勢及涉台形勢的變化所做出的相應調整，一是表明國家統一攸關民族根本利益，必須堅定不移的加以推進的一貫立場與態度，二是暗指和平手段與非和平手段都是推進國家統一的方式，實踐中需要針對台海形勢的變化軟硬兩手並用。

