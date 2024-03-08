更改第一擊界定　邱國正：從24海浬就不能退

陳建仁與台防長邱國正接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月8日電（記者 俞敦平）針對近來的兩岸情勢的升溫，中國國民黨“立委”楊瓊瓔8日下午質詢台“國防部長”邱國正有關軍方第一擊的界定改變的發言，是否有跟蔡英文和賴清德報告？並且詢問是否以後要從12海浬繼續往後退縮。邱國正回應說，有跟蔡英文報告，然後不是12海浬往後退縮，是從24海浬開始就不能退。



邱國正昨天在“立法院外交及國防委員會”答詢指出，以往認定大陸“第一擊”是指開砲、開槍，但“國軍”早已更改第一擊界定，只要大陸實體航空器逾越界線，“國軍”就視第一擊，予以反制。



楊瓊瓔首先引用邱國正昨天的說法，表示兩岸瀕臨動武，情勢嚴峻，邱國正擔心到睡不著，並詢問“行政院長”陳建仁是否認同這個說法？



陳建仁回應，“國防部長”憂國憂民是民眾的福氣，但他日理萬機，所以對於兩岸的發展很關心，但政府會努力維持台海現況的和平，並請邱國正補充。邱國正說明，“國防”戰備規定是“國防部”核定的，但在使用之前，會做狀況推演，並跟蔡英文說明，如果有什麼狀況，也會打電話跟她報告。他也坦承沒有跟賴清德報告。楊瓊瓔則建議她最好讓賴清德也知道。



楊瓊瓔接著詢問，軍方的反制計劃有多少版本，並表示希望政府部長能讓人民安心，不要讓大家緊張。



邱國正回答，軍方有依據應急作戰和全面作戰的計劃，都有準備好，這是他們的責任。



對於楊瓊瓔質疑“海防”會不會從12海浬的線繼續往內縮？邱國正強調，軍方的最後防線是24海里，不能再退。



楊瓊瓔表示，她贊許邱國正的憂心，也謝謝他讓人民放心，因為人民希望兩岸和平。



邱國正表示，這不用感激，這是他們的責任。