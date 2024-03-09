王鴻薇：蔡政府擺爛給賴清德　兩岸風險高

國民黨“立委”王鴻薇接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月9日電（記者 張穎齊）金廈海域翻船事件，兩岸關係益發緊繃，台“國防部長”邱國正7日直言，台海已瀕臨動武狀況，他每天都提心吊膽、睡不好。中國國民黨“立委”王鴻薇表示，蔡英文政府、“行政院長”陳建仁“內閣”好像都麻木一樣，對於兩岸關係緊張、民生物價飛漲都無感，擺爛丟給5月20日上任的賴清德，螺絲掉滿地，兩岸危險持續升高。



王鴻薇表示，邱國正是最能夠掌握到一些相關情報，因此看邱的發言，說焦慮到都睡不著，那這是很嚴重的警訊，邱國正也同意淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山所說“大陸要對台灣動武，我一點也不驚訝！”兩岸危險情勢持續升高中，絕對不是像賴清德當選“總統”時所說上任後不會發生戰爭，看邱國正都不敢這麼說。



王鴻薇指出，如今金廈海域的爭議，“海洋委員會主委”管碧玲、陸委會主委邱太三的態度卻還是一副不把危機當成很嚴重，繼續操作抗中情緒，完全不務實，對台灣人民來說是否在溫水煮青蛙？7日又強調台灣股市漲2萬點，卻與邱國正所擔心的情況與認知不同，若兩岸屆時真的擦槍走火，是沒人願意看到的。



王鴻薇批抨蔡政府，完全失能、擺爛，這個看守“內閣”，在兩岸問題方面，與大家的認知都不協調，邱國正都緊張、擔憂得要死，其他民進黨官員還在高喊抗中，除此之外，對內又面臨物價、電價飆漲等壓力，“衛生福利部”居然還能宣布取消掛號費上限的措施。



王鴻薇指出，這個看守“內閣”如今在“立法院”內備詢時，張牙舞爪、戰鬥性很強，重大政策上卻螺絲掉滿地，從辣椒粉致癌物蘇丹紅事件就能看得出來，陳“內閣”2月23日來“立院”報告時竟隻字未提，事件爆發後才說是系統性風險，那之前都在睡覺嗎？還是麻木了？



王鴻薇說，食品安全、物價高漲、兩岸緊張等，都能看得出這看守“內閣”似乎是在數饅頭過日子，或是一天到晚在想找下一個位置？然後任何政務都不處理、考量。

