歐洲人民黨推馮德萊恩競選連任歐盟委員會主席

中評社北京3月8日電／歐洲人民黨7日決定提名現任歐洲聯盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩為領銜候選人，代表該黨參加6月的歐洲議會選舉。



新華社報導，歐洲人民黨當日在羅馬尼亞首都布加勒斯特進行了黨主席的選舉。作為唯一候選人，馮德萊恩贏得489張選票中的400張，以81.79%的得票率當選，獲得歐洲人民黨的領銜候選人提名，從而為其競選連任歐盟委員會主席鋪平了道路。



馮德萊恩7日表示，為歐盟服務是“一生的榮幸”。她承諾致力於歐洲的和平、繁榮和安全，增強歐洲的經濟競爭力，維護法治，並打擊非正常移民。



歐洲人民黨大會于6日至7日在布加勒斯特召開，2000多名代表與會。除選舉黨主席外，大會還討論了經濟和就業、安全和國防以及代際團結和公平等議題。



馮德萊恩現年65歲，自2019年12月起擔任歐盟委員會主席。今年2月19日，馮德萊恩所屬政黨德國基督教民主聯盟（基民盟）正式支持她競選連任歐盟委員會主席。基民盟是歐洲人民黨的成員黨，歐洲人民黨是歐洲政壇影響力最大的中右翼黨團。



歐盟委員會主席人選由歐盟理事會和成員國政府首腦共同決定。按慣例，歐洲議會選舉中得票率最高的黨團領銜候選人將獲得歐盟委員會主席提名。歐洲議會選舉將於今年6月6日至9日舉行。