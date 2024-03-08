中國發現首個深水深層億噸級油田

中評社北京3月8日電／中國海油8日宣佈，在南海珠江口盆地發現中國首個深水深層大油田——開平南油田，探明油氣地質儲量1.02億噸油當量。該油田是全球核雜岩型凹陷最大的商業發現。



新華社報導，開平南油田位於南海東部海域開平凹陷，距離深圳市約300公里，平均水深超過500米，最大井深4831米，油品性質為輕質原油。發現井鑽遇油氣層100.6米，測試平均日產油氣超過1000噸油當量，刷新了中國深水深層油氣測試產量紀錄。



中國海油深圳分公司總地質師劉軍說，開平凹陷地質條件複雜，斷裂縱橫交錯，勘探難度極大，在新的地震資料基礎上，深化烴源岩分佈和油氣成藏規律的認識，明確油氣富集區，重新評價資源量，2023年以來在開平南地區密集部署探井，其中4口探井測試獲得高產工業油流，證實了開平凹陷烴源潛力，成功發現了開平南億噸級油田。



中國海油首席執行官及總裁周心懷說，相比于淺水、中淺層傳統勘探領域，中國深水深層領域的勘探程度很低，是未來油氣儲量和產量增長的重要接替區。



“近年來，我國大力加強科研攻關，創新地質認識，推動海洋深水深層油氣地質理論和工程技術不斷取得突破，逐步取得渤中26-6億噸級深層油田、寶島21-1深水深層氣田等規模油氣發現。開平南億噸級油田的發現，進一步揭示了我國深水深層領域巨大的勘探潛力。”周心懷說。