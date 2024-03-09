李興魁答中評：兩岸青少年心靈契合至關重要

台灣省全國人大代表李興魁 中評社北京3月9日電（記者 海涵）台灣省全國人大代表李興魁於兩會期間在代表團駐地接受中評社記者採訪。李興魁表示，兩岸青少年是推進祖國和平統一的重要新生力量。兩岸青少年交流是兩岸交流中最活躍的因素。兩岸同胞心靈契合，更重要的是兩岸青少年心靈契合。



李興魁表示，擔任全國人大代表不僅是一份崇高榮譽，更是一份使命責任。同時，作為台灣省代表團的代表，我們還肩負著推動兩岸關係和平發展、促進兩岸同胞心靈契合、推進祖國和平統一進程的重要使命。



李興魁說，過去一年，台灣省代表團赴浙江和福建開展專題調研和視察。浙江福建兩省是大陸對台前沿省份，在推動兩岸各領域交流合作、深化兩岸融合發展方面有不少好的做法和經驗值得內地省份借鑒。



李興魁工作生活在湖南，過去一年，他很關注湖南常住台胞學習、工作、生活方面的具體問題，並就常住台胞醫療保障問題開展專題調研。在今年提出的4份建議中就有關於解決常住台胞醫療保障問題的建議。此外，他還提制了關於優化台資企業營商環境的建議，得到了國台辦等相關部門的重視采納。



作為湖南省婁底技師學院黨委書記，李興魁長期跟青年人打交道，他也十分關注台灣青年。被問及兩岸青年交流議題，李興魁說，兩岸青少年交流是兩岸交流中最活躍的因素。促進兩岸同胞心靈契合，更重要的是兩岸青少年心靈契合。當前，有相當一部分台灣青少年不瞭解或者不完全真實瞭解大陸，同時，大陸很多青少年也不瞭解真實的台灣。針對這種情況，我們應該創新思路和舉措，拓展方式和渠道，讓更多台灣青少年來到大陸、也讓更多大陸青少年走進台灣，形成雙向互動的融合交流。



李興魁指出，兩岸青少年文化同源，思想共鳴很容易被激發。他同記者分享了兒子參加台胞夏令營活動的例子，“兩岸同齡的青少年通過這些活動建立了深厚感情，在活動結束後也保持著常態聯繫。”李興魁說，推動兩岸青少年的交流是台灣和大陸青少年的共同心願和期待。



李興魁表示，在自媒體時代，兩岸青少年的交流可以在線下，也可以在線上。我們要給兩岸青少年創造多維度的交流平台和載體，讓他們更好地傾訴心聲。此外，也可以通過文化、創意、網絡、綜藝等元素激發兩岸青少年的思想共鳴。



李興魁說，兩岸青少年是推進祖國和平統一的重要新生力量。我們也能感受到，兩岸青少年都希望祖國早日實現和平統一。這些年來，大陸有關方面相繼出台了一系列推動兩岸融合發展的政策舉措，其中支持台青在大陸學習、就業、創業的諸多政策紛紛落地。我們熱忱歡迎台灣青少年來大陸追夢、逐夢、圓夢，相信台灣青少年來到大陸一定能夠開闊視野、把握機遇、實現人生出彩，在親身參與中國式現代化建設的大舞台上展現自身更大價值。



