中評現場：趙樂際作全國人大常委會工作報告

全國人大常委會委員長趙樂際作全國人大常委會工作報告（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月9日電（記者 郭至君）十四屆全國人大二次會議8日上午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，聽取和審議全國人大常委會工作報告和最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告。



習近平、李強、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等出席會議。受全國人大常委會委托，趙樂際委員長向大會報告全國人大常委會工作。趙樂際在報告中指出，2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是十四屆全國人大常委會依法履職的第一年。全國人大常委會全面學習貫徹黨的二十大精神，準確把握新時代新征程賦予人大的使命任務，主動適應發展大勢和時代要求，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅守人大工作的大方向、大原則、大道理，穩中求進推動人大工作高質量發展。



趙樂際在報告中指出，一年來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全國人大常委會深入貫徹落實中央人大工作會議精神，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，認真履行憲法法律賦予的職責，推動人大工作取得新進展新成效，實現良好開局。一是弘揚憲法精神、履行憲法使命，提高憲法實施和監督水平。健全保證憲法實施的法律制度，制定愛國主義教育法，兩次審議國務院組織法修訂草案，並決定提請本次大會審議。二是抓住提高立法質量這個關鍵，推動中國特色社會主義法律體系更加科學完備、統一權威。一年來，共審議法律案34件，通過其中21件，包括制定法律6件、修改法律8件、作出有關法律問題和重大問題的決定7件。三是用好憲法法律賦予人大的監督權，增強監督工作的針對性、實效性。共聽取審議“一府兩院”22個報告，檢查5件法律實施情況，組織開展2次專題詢問、7項專題調研，作出2項決議。依法依規辦理群眾來信來訪157212件次。四是加強人大代表工作能力建設，支持和保障代表更好依法履職。以設立代表工作委員會為契機，以加強常委會同代表聯繫、代表同人民群眾聯繫為抓手，深化和拓展代表工作。五是服從服務國家總體外交，積極開展人大對外交往。六是按照“四個機關”的定位和要求，全面加強常委會自身建設。

