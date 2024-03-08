賀婦女節　韓國瑜暖送每位女“立委”一盆玫瑰

藍委陳菁徽貼出韓國瑜送的玫瑰花照片。（照片：陳菁徽臉書） 中評社台北3月8日電／今日適逢3月8日國際婦女節，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜主持院會時，請現場“行政院”官員與“立委”們一起鼓掌，表達對全台婦女同胞的支持。韓國瑜同時送所有委員、行政官員一束玫瑰花。但不少女“立委”隨後在臉書PO圖文表示，並非一束，而是一盆。國民黨多位女“立委”po上與玫瑰花的合照，笑得像花一樣燦爛。



“立法院”8日召開院會，韓國瑜一到場後先向院會報告，“今天是38婦女節，我們請委員跟‘內閣閣員′，一起用掌聲來代表對全台婦女同胞的愛護跟支持”，隨後就帶頭大力鼓掌。韓國瑜也說，“立法院”會幫全部的女性“立委”和女性“閣員”，準備玫瑰花，等一下會送到。之後韓便正式主持院會，開始“國是論壇”。



國民黨“立委”陳菁徽隨後在臉書曬出玫瑰花說，由圖可見並非一束，而是一盆；她說“謝謝韓國瑜院長送給全院女性委員一盆花，也祝福所有女性幸福快樂，自信、做自己、活出最美的人生。”



國民黨“立委”柯志恩則說，“今天是國際婦女節，謝謝韓院長送美麗盆花！女人不必‘我最大’，只盼女性都能受到男性的尊重與愛護，從種種數據顯示兩性薪資差距衹有微幅拉近，除了公部門，在民間和勞動階層，女性在職場仍十分辛苦，尤其性騷和言語的冷暴力，都是很多女性心中的痛。兩性平權還有很長的路要走，我們要一起加油！祝福女性朋友掌握自己人生，活出精彩與快樂！”



國民黨“立委”王育敏說，一早進到辦公室，就看到桌上放著韓國瑜院長送的花，把美麗的花束和大家分享，也祝所有的女性朋友們國際婦女節快樂！