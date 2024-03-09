中評現場：應勇向人大會議作最高檢工作報告

最高人民檢察院檢察長應勇作工作報告（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月9日電（記者 郭至君）十四屆全國人大二次會議8日上午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，聽取和審議全國人大常委會工作報告和最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告。



最高人民檢察院檢察長應勇在最高人民檢察院工作報告中指出，2023年，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，在全國人大及其常委會有力監督下，最高人民檢察院忠實履行憲法法律賦予的法律監督職責，高質效辦好每一個案件，各項檢察工作取得新進展。全國檢察機關共辦理各類案件425.3萬件，同比上升28.9%。



在報告中，應勇對2023年工作進行回顧：一、為大局服務，充分履行檢察職能維護穩定促進發展；二、為人民司法，在檢察履職中保障和改善民生；三、為法治擔當，以檢察監督促進社會公平正義；四、接受人民監督，確保檢察權依法正確行使；五、強化自身建設，鍛造新時代檢察鐵軍。



應勇在報告中指出，2024年，全國檢察機關要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神，從政治上著眼，從法治上著力，持續推進習近平法治思想的檢察實踐，以檢察工作現代化支撐和服務中國式現代化。要始終堅持黨對檢察工作的絕對領導，堅決維護國家安全、社會安定、人民安寧，依法服務高質量發展這個新時代的硬道理，高質效履行法律監督職責，做實人民群眾能體驗得實惠的檢察為民，持之以恒提升法律監督能力，奮力開創人民檢察事業新局面。



會議由大會主席團常務主席、執行主席李鴻忠主持。



（後方支援實習記者：李澤璇）

