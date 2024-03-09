中評現場：張軍向人大會議作最高法工作報告

最高人民法院院長張軍作報告（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月9日電（記者 郭至君）十四屆全國人大二次會議8日上午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，聽取和審議全國人大常委會工作報告和最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告。



最高人民法院院長張軍在最高人民法院工作報告中指出，2023年，最高人民法院堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，忠實履行憲法法律賦予的職責，聚焦“公正與效率”工作主題，堅持能動司法，做深做實為大局服務、為人民司法，推動審判工作現代化邁出堅實步伐。最高人民法院收案21081件，結案17855件，同比分別增長54.6%、29.5%。全國各級法院收案4557.4萬件，結案4526.8萬件，同比分別增長15.6%、13.4%。



在報告中，張軍從五個方面回顧了2023年工作：一是做實為大局服務，以能動司法保障高質量發展和高水平安全；二是做實為人民司法，以能動司法保障和增進民生福祉；三是做實抓前端、治未病，以能動司法促推國家和社會治理；四是抓實審判管理和隊伍建設，以能動履職保障司法公正；五是自覺接受監督，以能動履職踐行全過程人民民主。



張軍在報告中表示，2024年，人民法院要深入貫徹習近平法治思想，努力以審判工作現代化支撐和服務中國式現代化。堅持能動司法，緊扣推進中國式現代化履職盡責；狠抓提質增效，加快推進審判工作現代化；完善監督體系，著力鍛造堪當重任的法院鐵軍。堅定信心、開拓奮進，求真務實、擔當作為，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。



會議由大會主席團常務主席、執行主席李鴻忠主持。



（後方支援實習記者：蔣婷）

