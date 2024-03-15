季燁答中評：報告體現三位一體 相輔相成

廈門大學台灣研究院副院長季燁（中評社資料圖 盧哲攝） 中評社香港3月15日電（記者 盧哲）廈門大學台灣研究院副院長季燁近日接受中評社記者專訪，解讀今年《政府工作報告》的涉台論述。季燁表示，報告涉台論述體現了反分裂和反干涉，和平發展，以及推進統一大業的“三位一體”。這三個政策目標沒有先後之分，而是並行不悖、相輔相成的。同時，報告涉台論述更加強調中華民族利益的整體性。



3月5日上午，十四屆全國人大二次會議在人民大會堂舉行開幕會。國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大二次會議作政府工作報告。今年《政府工作報告》涉台內容提到：我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。



季燁表示，今年政府工作報告的涉台論述並以往更加凝練，體現了大陸對台政策的核心元素。“貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略”連續第三年寫入政府工作報告，展示了大陸對台大政方針的延續性和穩定性。



季燁表示，報告涉台論述重申堅持一個中國原則和“九二共識”，因為這是兩岸對話協商的政治基礎，是我們同台灣地區有關政黨進行交往的政治基礎，更是兩岸關係和平發展的政治基礎。民進黨當局拒不接受體現一個中國原則的“九二共識”，甚至認為“‘九二共識’已經翻篇”，這是一種危險的態度。因此，在台灣地區新任領導人就職之前，大陸方面重申堅持一個中國原則和“九二共識”，更加具有針對性，發出的信號非常明確，就是任何人、任何勢力都不可能將“九二共識”翻過去，也不可能蒙混過關。