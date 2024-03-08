唐鳳520前下台？吳子嘉：不處理抖音被質疑

吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北3月8日電／賴清德將在5月20日就職，現任“閣員”是否留任引發關注，“數位發展部長”唐鳳日前表態政務官去留由長官決定，並稱“目前還沒收到長官決定”。《美麗島電子報》董事長吳子嘉7日在政論節目表示，他有詢問民進黨“立委”友人，那位朋友說“唐鳳對‘國家′的傷害，對民進黨政府、甚至對未來新政府的傷害，在持續進行中”，而這個傷害就是唐鳳不處理抖音對民進黨政府不利的假消息，唐鳳的忠誠已經被懷疑，賴無法容忍到520，現在就要解決。



受到蔡政府重用的唐鳳，日前遭到綠營媒體密集的抨擊，引發外界熱議，有一說是因唐鳳沒有積極打詐騙，吳子嘉則點出另有原因。



對於唐鳳近日稱長官沒有要他下台，根據《中時新聞網》報導，吳子嘉7日在政論節目《關鍵時刻》透露，他看到這個也訝異，所以特別打電話問一位民進黨“立委”的朋友，為甚麼一定要把唐鳳除之而後快，520很快就到了，有什麼必要？但那位朋友說，“唐鳳對‘國家′的傷害，對民進黨政府、甚至對未來新政府的傷害，在持續進行中”。



至於唐鳳造成的“傷害”是什麼？吳子嘉指出，抖音在2024年的選戰，直到現在抖音上還是有對政府不利的消息，最重要的就是假消息，綠委林俊憲講的很清楚：選後抖音上大量散發做票假消息，這是在謠傳民進黨當選人做票；做票並非事實，問題是在抖音上廣傳，卻沒有人處理。



吳子嘉也引述《自由時報》報導稱，抖音在台灣入島入心，現在進行式的不斷在台灣內部釋放假消息，打擊台灣政府跟未來政府。另外，報導還引述“國安”高層的消息稱，唐鳳刁難深偽分析、婉拒台美合作，限制偵測假訊息等相關業務、砍三分之一員額，“數發部”打假玩假的。



吳子嘉說，這就是現在進行式的傷害政府，而且報導是引述“國安”高層的說法，代表“國安”高層也沒有辦法動唐鳳，因為唐鳳背景太硬了，“國安”高層不得不跑去媒體爆料，多可憐。且美方早已經為唐鳳婉拒資安合作跟台灣抗議過，因為台美要資安合作、建立防護網，才能對抗大陸從台灣滲透到美國，而唐鳳無形中大開善門，讓大陸的抖音等管道影響選舉跟政府運行。



吳子嘉表示，唐鳳的忠誠已經被懷疑，現在就得把唐鳳拿掉的原因，是因為賴清德520之後的新局要開始，若一直有人在旁邊釋放假消息，民調就不會起來，就是活生生的作掛，年輕人現在已經被抖音影響，賴清德無法容忍唐鳳到520之後，這個傷害必須要解決掉。