澳區人大代表答中評：港澳合作具有先天優勢

澳區全國人大代表崔世平（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月9日電（記者 李子寧）十四屆全國人大二次會議澳門特別行政區代表團7日在北京飯店舉行開放團組會議，吸引來自港澳及內地數十名記者入團採訪。會後澳區全國人大代表崔世平和陳虹分別就粵港澳大灣區中的港澳合作等議題接受了中評記者的採訪，他們都表示港澳之間人員往來密切，在很多方面的合作都有著先天優勢，隨著區內交通的進一步完善便利，未來港澳可以通過發揮各自所長，優勢互補，深入推進粵港澳大灣區的建設發展。



崔世平表示，香港特區官員和澳門特區官員有非常多的的交流接觸，香港的高等院校和澳門的高等院校也有很多的合作機會，港澳的專家學者也會到相互到對方的城市進行任教。而且隨著國家對港澳的政策越來越開放，在支持大灣區發展方面澳門也曾經同有關部門商議，依據相關政策把澳門的重點實驗室變為國家實驗室，以澳門原有的基地，聯通香港和大灣區內地九市的高校，吸收相關科研人員，在實驗室就可以實現粵港澳大灣區專業人才的內循環。另外在社團方面，澳門科學技術協進會也已經和香港科學技術協進會建立起密切的聯絡，所以相信在學術、社團方面港澳會有進一步密切的往來合作。此外，隨著港珠澳大橋的建成，港澳之間進一步實現了一小時生活圈，也為港澳間人員流動和合作提供了更多的便利。



陳虹表示，港澳很久之前就在商務、教育等各方面有著非常密切的聯繫，香港也是澳門遊客的主要來源地之一，加上港珠澳大橋的開通，港澳之間又多了一個便捷的聯繫通道，所以未來港澳之間不管是在經濟往來還是人員往來方面都可以再密切一些。另外，港澳都有各自的獨特優勢，例如香港享譽全球的金融業、澳門世界聞名的旅遊業等，所以在推進粵港澳大灣區的建設過程中，港澳應該要發揮各自所長，互學互鑒，相互加強合作，共同把粵港澳大灣區打造成世界級的灣區。