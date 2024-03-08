詹志宏：陸船案下一輪談判要等司法調查結束

陸委會副主委兼發言人詹志宏。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月8日電（記者 鄭羿菲）針對金門漁船事件，陸委會副主委兼發言人詹志宏8日表示，雙方談判並非破局，我們掌握的是，雙方已將立場、要求、期待都充分表達，海巡署也公開表示，部分事項雙方已有大致共識。下一輪談判，要等司法調查告一段落後才會開始，調查結束才有真相，有真相才有誰向誰道歉。



大陸漁船與台灣海巡船2月14日碰撞造成2名大陸漁民落海死亡，事件持續延燒，大陸國台辦否認“禁止、限制水域”，兩岸在進行10多天的閉門談判後，仍未果。陸方協商代表在5日離開金門返陸，並表達不滿台灣方面沒人願意承擔，連一句最簡單的道歉都沒有，更說“相關後果由民進黨當局負責”。



陸委會8日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人詹志宏回應媒體相關提問。



詹志宏表示，第一時間我們就注意到國台辦及相關部門都提到“希望有真相”，但他們同時也要求我們先道歉，這邏輯是不對的，有真相才知道責任歸屬何方。事故的第二天，我們透過兩岸協議既有管道向他們表達，這案子檢方已著手調查，調查結束才有真相，真相出來才有誰向誰道歉。



詹志宏說，事發後，14日當天，兩岸透過管道已將這件事進入雙方溝通協商的程序中，陸方也派相關部門代表到金門，與我們的代表在金門充分交換意見，現在有些人認為是協商破局，這是對談判的不瞭解，除非雙方宣布永遠不談，否則沒有破裂的問題。我們掌握的是，雙方已把自己的立場、要求、期待都充分表達，海巡署也公開表示有部份事項雙方已有大致的共識。



詹志宏強調，第一時間就已進入程序，只是目前雙方還未把完整的事情向社會大眾公布，將來能否公布，也需要雙方同意對外公佈到什麼地步。後續期待檢察官公布調查報告後，再度安排雙方看怎麼樣把後續事情圓滿處理，包括罹難者遺體、家屬慰問落實到家屬身上。



詹志宏指出，他們也清楚我們的訴求是尊重司法部門調查，等我們的檢察官完成調查報告後自然會公布，主管機關就會通知他們看後續如何處理，畢竟他們很重視2位意外事故罹難者的遺體還未處理，還需要家屬同意才能進行後續處理，包括火化或送回大陸，這些手續都還沒完成，都有待雙方後續的協商與安排。



媒體追問，接下來下一輪談判，要等到司法程序告一段落才會開始？詹志宏認同道，是啊，雙方都共同期待真相，我們的檢察官已經介入調查，過程進行中，結果公佈出來後自然就有真相，否則陸方說他們的，海巡說我們的，雙方好像沒有對焦。