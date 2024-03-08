藍裁黃復興後　鍾小平預測兩類人會轉投民眾黨

國民黨整併黃復興後，部份軍系人士會轉向民眾黨？（中評社 資料照） 中評社台北3月8日電／國民黨主席朱立倫推動黨務組織改造，中常會6日決定將有68年歷史的黃復興黨部改為“退伍軍人服務工作委員會”，消息曝光引發兩極討論，甚至傳出黃復興不滿恐轉投民眾黨成“白復興”。對此，台北市議員鍾小平認為，黃復興轉投白營的問題應該還好，60歲以上不會投柯文哲，但55歲以下的青壯年退役軍官，以及佔1到2成的陸配，這兩種人會比較容易投給白營，民眾黨也正在進攻，這是國民黨要比較小心的部分。



鍾小平8日在政論節目《狠狠抖內幕》表示，黃復興黨部被裁併後，從此不再配票、沒有投給特定人選，但會不會轉投給民眾黨，他認為還好，只是有兩種票要注意。



鍾小平解釋，黃復興黨部大約有8成是退伍軍人，也有年輕人、但老的比較多，換句話說，60歲以上的票，不管是黃復興還是“白復興”，都不會投給柯文哲。但是有一種會投給柯，就是55歲以下的人。



鍾分析，會擔心黃復興成“白復興”，是因為柯文哲瞄準兩種票，一種是55歲以下的退役軍官、也就是青壯代，另外一種就是陸配，總數佔黃復興黨員1到2成。這種兩族群是比較容易投給白營，民眾黨也在進攻，國民黨千萬要當心，年輕的退休軍官和陸配票源，這是藍營要比較擔心的，所以朱立倫也宣示會拉住年輕退役軍人。



鍾小平認為，民眾黨並不是事先知道黃復興黨部要被裁撤，而是知道陸配比較容易投給白營候選人，所以民眾黨也舉雙手挺“陸配取得身分證從6年縮減到4年”，這跟柯的兩岸一家親是一致的路數。