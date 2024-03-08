藍委陳菁徽質詢打詐網站缺失　陳建仁變暖男

藍委陳菁徽。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月8日電（記者 俞敦平）近期戰狼化的“行政院長”陳建仁8日下午面對碩班學妹、中國國民黨新科“立委”陳菁徽的質詢時，難得態度放軟變回過往溫暖“內閣”的形象，不但感謝陳菁徽的指導，還直接允諾陳菁徽提出的要求，同意在一個禮拜內徹查打詐不力的情況，並交出書面報告。



陳菁徽和陳建仁，兩位都是美國約翰霍普金斯大學公共衛生學院的碩士，陳菁徽質詢前還先讚揚了陳建仁是前輩，並稱呼他是尊敬的學長，希望今天能理性的討論。陳建仁也笑回說，就跟在霍普金斯大學時一樣。



不過，接著陳菁徽開始質詢，卻發現“行政院”打詐網站上傳影片內容的雲端硬碟疑似沒有設定權限，其中還有整套民眾黨主席柯文哲2024大選的宣傳影片在上面。



陳菁徽質疑，這是“行政院”的資安出了什麼問題，還是有人故意將柯文哲的競選影片放在反詐網站上，是不是違反了行政中立，或者是牽涉到柯文哲的隱私權。



面對學妹的質詢，最近戰狼化和不少新科藍委吵到面紅耳赤的陳建仁又回復過往溫暖的態度，直接允諾陳菁徽的要求，並表示會請數位部來幫忙各個部會檢查資安問題。他也向陳菁徽報告了打詐的成果，表示去年一整年阻止了近兩億通的詐騙電話和簡訊，並查緝了犯罪集團的不法所得，打詐的進度和上升的幅度都是趨緩的。



陳菁徽則指出，“行政院”打詐網站的點閱率極低，裡面多數影片是空白的，或者是用雲端硬碟連結，但沒有設定權限，任何人都可以刪除或修改。她認為，這樣的宣傳方式是不是有待改善，是否有跟著人民的方向，是否有發揮宣傳的效果。她也表示，她每天都有仔細研究各個部會的網站，而且不少委員都有經營自己的頻道和社群，所以她很清楚如何檢視自己上線的素材。



陳菁徽面對學長陳建仁也沒猛攻，而是幫忙緩頰說，這個問題看起來是雲端的問題，也可能是協力廠商出包，並表示她不會懷疑是“行政院”內部的人違反了行政中立，但她要求陳建仁一個禮拜內徹查此事並給她書面報告。



“內政部長”林右昌回應說，會盡速查清反詐網站的問題，並跟陳菁徽回報。陳建仁也承諾，會在一周內給陳菁徽書面的解釋，並改善資安和宣傳的問題。