邱國正稱越界就算第一擊　李貴發：危險定義

台空軍退役中將李貴發。（中評社 資料照） 中評社台中3月9日電（記者 方敬為）台“國防部長”邱國正日前答詢稱，台軍方已更改“第一擊”界定，只要解放軍航空器或海航實體逾越界線，就視為第一擊，台軍有權力進行反制。台空軍退役中將、前空軍作戰司令李貴發接受中評社訪問表示，過去是實質開火才算第一擊，才有後續交戰應對，現在貿然更改定義，非常危險，兩岸軍機隨時可能在誤判中打起來。



李貴發指出，因為“海峽中線”早已被打破，大陸軍機穿越“中線”成為常態，當台灣的戰鬥機飛行員判斷對方符合第一擊要件，展開驅離，甚至開火，台方稱之為“反制”，對解放軍而言可能才是所謂的第一擊，屆時恐怕一發不可收拾，過去空軍訓練，嚴格約束官兵展開第一擊，我們不願是率先開火，引發戰端的一方，現在更改第一擊界定，兩岸戰爭風險將因此陡升。



李貴發，退役空軍中將，曾任台灣空軍作戰司令、“國防部情報次長”。現任台北市黃埔四海同心會會長、中山黃埔文經交流協會理事長。



邱國正日前在“立法院”答詢表示，台軍方已更改“第一擊”界定，只要大陸航空器或海航的實體逾越界線，就視為第一擊，“國軍”就有權力進行反制。軍方進一步說明，如敵軍機、艦侵入“領空”及“領海”範圍，經辨證、攔截、廣播及驅離行動，若仍無法排除，基於“國家”對“領土”享有絕對“主權”，可合法授權第一線指揮官，採取適當方式予以反制，以維護“國防”安全。



李貴發認為，台軍方更改第一擊的界定是貿然且危險的作法，因為從軍事上普遍的認知中，“開火才算第一擊”，一旦台灣戰鬥機飛行員認為解放軍軍機越界就算第一擊並開火反制，國際上可能會將第一擊的責任歸屬於台灣方面，此舉非常不智。



李貴發指出，根據戰備規定，過去軍方是嚴格約束官兵展開第一擊，兩岸軍方都不想當發動第一擊的一方，第一擊還需要作戰指揮官授權才可擊發，所以過去第一擊的定義就是對方開始動武了，例如導彈打到台灣的陸地上，軍機在空中開火了，而且是對方主動開火，或者是海上船艦開火了，才有後續的交戰程序。相信解放軍的準則理當也是如此。