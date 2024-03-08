陸委會：整體評估目前兩岸情勢應可控制

陸委會副主委兼發言人詹志宏。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月8日電（記者 鄭羿菲）針對兩岸局勢緊張，陸委會副主委兼發言人詹志宏8日表示，情勢的發展除了軍事因素外，也有很複雜的政治、經濟、外交等因素，我們整體評估，目前兩岸情勢應該是可以控制的。



兩岸局勢緊張，台“國防部長”邱國正昨天表達，“兩岸軍事現狀一直很緊張，我也睡不好”。



陸委會8日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人詹志宏回應媒體相關提問。



詹志宏重申，金廈海域長期從1993年“國防部”就公告“禁止、限制水域”的範圍，長期以來雙方都在此默契下互動，相安無事，海巡未曾進入他們的水域，若他們不要侵犯到我們的水域，大家可以繼續相安無事，這是我們的呼籲與期待，不希望有破壞現狀的舉止。



詹志宏表示，對於區域、台海整體情勢，我們每時每刻保持高度關注，我們也認定自己是區域中負責任的國際成員，我們持續與各方共同協力確保區域安全穩定。



詹志宏認為，軍事上，各國包括台灣，能不鬆懈地負起戰備警戒，防止任何意外發生，包括“國防部長”、軍方弟兄，這樣的盡責我們應該給予支持鼓勵。邱國正的講話，是擔心擦槍走火，不是“已發生”，我們每時每刻關心兩岸是否有誤解，或引起雙方進一步關係緊張的情勢。



詹志宏指出，兩岸也好、區域也好，安定局勢是大家的共同責任。情勢的發展除了軍事因素外，也有很複雜的政治、經濟、外交等因素，都會影響到區域安全情勢的發展，不是衹有考量軍事的環節。因此我們整體評估，目前兩岸情勢應該是可以控制的。我們政府也會秉持一貫立場與政策，盡一切努力維持區域和平穩定。



媒體問及，中國大陸宣布金廈海域常態化巡查，是對520後就職的新任政府的測試？詹志宏說，520也好、其他要素也好，這樣的推測並不務實，因為這是現在發生的，扯到520、以後什麼事件，這有點不務實。



至於兩岸溝通管道是否暢通？能否應對兩岸現況？外界擔憂兩岸溝通管道“已讀不回”，會否增加誤判？詹志宏表示，對話管道不是沒有，兩岸存在對話管道已有30多年至今，任何一方不願意用管道，就擺在那。溝通管道是一回事，瞭解情勢發展與瞭解對方意向與需求是另一回事，有很多方式可以達成。