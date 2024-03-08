蔡政府拒執行　柯志恩嗆：送賴38個死刑犯

藍委柯志恩。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月8日電／中國國民黨“立委”柯志恩今天在“立法院”時質詢時，質問“行政院長”陳建仁，下台身影要漂亮，您覺得“你為蔡英文留下什麼？你在520之前還會執行死刑嗎？”當陳說完後，柯直指問題所在，並嗆“你送了38個死刑犯給賴清德”。



根據《中時新聞網》報導，陳建仁是先回答，在蔡英文執政這幾年，不管是“國防”、外交、經濟發展、防疫成果上確實是全世界有目共睹，不是我自己講的，按照國際評比等，都是在進步當中，民進黨政府繼續執政，蔡英文要接棒給賴清德，這4年來2人有很好的密切溝通，所以一定會持續發展福國利民政策。



柯志恩追問，請問過去蔡英文8年執行幾次死刑？準備把多少死刑犯交給新任“總統”？陳建仁回應，印象中執行過2次；柯追問，“你在520之前還會執行死刑嗎？”陳回，“我想目前沒有這樣的規劃，而且很多死刑案，您比我還清楚，現在還在等大法官的“釋憲”。



柯志恩表示，這就是問題所在，為什麼蔡政府執政8年，卻要在4月23日才要對大法官“釋憲”作答辯？而且，不管大法官“釋憲”結果如何，都會留給新任“總統”賴清德一個非常大的難題。這些被三審定讞的死刑犯大多“不想死”，但被害人也不想死，這是司法正義，但是政府卻不斷配合一些民間團體，透過“釋憲”、再審等之類的，難道這些三審定讞的，法官都是亂判嗎？



柯志恩再說，台灣民意高達8成8支持執行死刑，為什麼要留下這些攤子給新任“總統”？“你送了38個死刑犯給他耶！”



陳建仁此時回應，每一個人對死刑的看法不一樣，每一個人的人權保障也是很重要，而這件事情大法官何時“釋憲”也是大法官決定，司法獨立的情況下，我們完全尊重“憲法”法庭。



柯志恩嗆回，時間點問題，“廢死如果是民進黨的神主牌，勇敢地說出來，不要以拖待變，把廢死配套好好完整說出來，否則你留給新政府就是38個死刑犯。”