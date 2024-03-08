林秉樞施暴高嘉瑜共犯13罪　要關2年9個月

2021年綠委高嘉瑜泣訴遭昔日男友林秉樞施暴經過。（中評社 資料照） 中評社台北3月8日電／前民進黨“立委”高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴等案，法院共認定林觸犯妨害秘密等13罪執行2年2個月，傷害罪判刑8月定讞，他在獄中已逾1年1月，檢方就這13罪聲請定其應執行之刑，台灣高等法院裁定，林秉樞犯13罪應執行有期徒刑2年9個月。



2021年9月林秉樞與高嘉瑜視訊時，曾竊錄截圖9張裸照，11月他指示女助理，在高嘉瑜上節目時“斗內”留言恐嚇，還在馥都飯店對高施暴，登入高的臉書貼出“小馬送我的勞力士手錶，真的很開心”等圖文，假冒高傳訊，甚至要求高寫下自白書。



數日後林秉樞在母親靈堂逼迫高嘉瑜下跪、拉扯頭髮，他擔心惡行被媒體揭發，持私密影像、錄音檔等物恐嚇高，還要求女助理製圖偽造存款交易明細。



高嘉瑜被林秉樞施暴等案2021年11月底爆發後，林被逮捕，聲押獲准，共遭羈押226天，直到2022年7月間才獲80萬元新台幣交保。檢方依傷害、恐嚇、妨害秘密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、偽造文書等8項罪名起訴林。



綜合台媒報導，新北地院認定林涉犯7項罪名、共13罪，罪名分別為傷害、恐嚇、妨害秘密、誹謗、偽造文書、變更他人電磁紀錄、強制等罪，其中傷害罪判刑8月，不得易科罰金，其他6罪均為6月以下徒刑，合計2年2月徒刑，得易科罰金78萬元。上訴後，高院去年7月13日判決駁回，可上訴三審。不過，林並未上訴而確定，共計涉13罪，刑責期共2年9月。