中評鏡頭：南投養鹿人家　台政軍名人造訪

南投國姓鄉“林屋伙房”是當地養鹿產業的起源地。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月11日電（記者 方敬為）南投縣國姓鄉為台灣養鹿產業重鎮，當初為客家林氏率先引進，當地保留林家祖厝“林屋伙房”，列入歷史建築文化資產，由於養鹿林家遠近馳名，包括蔣經國、李登輝、林洋港、謝東閔、白崇禧、宋楚瑜等政軍名人都曾造訪，祖厝內掛滿歷年來受贈之匾額，非常壯觀。



林屋伙房為南投重要的文化指標，也是當地居民重要的公廳，建築本體保留客家傳統瓦房形式，格局完整具保存之價值。林氏族人約於西元1911年初至此地以狩獵為生，後期則以養鹿事業聞名。



林屋聚落包括五處三合院，建築朝向均為背山面溪，建材以土埆、磚造及竹造為主，林屋伙房係國姓地區保存最為完整之伙房，廳內仍設有傳統客家信仰“天神爺、阿公婆、福德龍神及褒忠義民爺”等傳統祭祀空間，當地重要活動常選於此舉辦。



林家祖先林鼎華與妻子林劉番婆妹於1911年到國姓鄉開墾，放棄在新竹北埔的家園，帶著兒孫近20人南遷到國姓的南港村此地定居。最初以開墾荒地、捕捉野鹿，或是到外地販賣山產、獸皮為生，後逐漸改為養鹿、販賣鹿茸，帶動起國姓鄉南港村的養鹿事業。



國姓鄉目前養殖水鹿數量超過6000頭，占全台逾三成，當地南港村更以“鹿比人多”蔚為奇談，鹿茸年產值達新台幣2億元，相當可觀。

