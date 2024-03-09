張碩芳：黃復興非選票工具　不該拋棄長輩

國民黨桃園市議員張碩芳。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月9日電（記者 盧誠輝）針對中國國民黨整併創立於1956年軍系黃復興黨部引起黨內反彈，黃復興黨部桃園市支部黃國園黨部黨員、國民黨桃園市議員張碩芳接受中評社訪問認為，黃復興黨部黨員不是選票工具，而是一路上最挺國民黨的深資黨員，一直都是國民黨精神與文化傳承的象徵，不該拋棄這些長輩，應將心比心，多給些尊重。



國民黨主席朱立倫6日在中常會宣布為推動黨務組織，將把黃復興黨部轉型為退伍軍人服務工作委員會，引起黨內反彈。黃復興黨部在1956年創立，正式名稱為“國軍”退除役人員黨部，又稱榮民黨部，是國民黨內唯一的特種黨部，“黃復興”為其代號，寓意為“炎黃子孫，復興中華”，在全台18個縣市共設有20個支部。



張碩芳表示，這個消息來得太突然，讓她有點措手不及，尤其對黃復興黨部的長輩來說，會覺得資訊來的太快，都沒有先和基層討論溝通過，就直接由黨中央發布消息，心裡當然會不好受。



黃復興的長輩都是非常支持國民黨的資深黨員，張碩芳指出，這些長輩這麼熱愛“國家”、熱愛黨，面對這樣突如其來的消息，尤其是2024大選才剛過，這些長輩心裡難免會有強烈的被遺棄感，而她身為黃復興的黨員也都看在眼裡，覺得非常不捨。



張碩芳，美國亞利桑那州立大學心理系學士，曾任耀登炳南文教協會創會理事長、桃園市青年諮詢委員、棒廚有限公司執行總監，2022年首次代表國民黨參選桃園市第一選舉區（桃園區）議員選舉，順利當選。



黃復興黨員不是選票工具！張碩芳強調，這些長輩都是一路上最挺國民黨的黨員，每次選舉在黨內動員最給力的族群也都是黃復興黨部，黃復興一直象徵著國民黨的精神與文化傳承，不該拋棄這些長輩，應將心比心，多給些尊重。



張碩芳說，過去她每次去黃復興黨部開會，都承諾會照顧這些長輩，可是這些長輩在黨內每年得到的關注卻持續下降，現在這些長輩心裡的憤怒與難過，都是能夠被理解的，她也會持續向黨中央爭取這些長輩應得的尊重與資源。



張碩芳表示，她還是尊重黨中央的決定，也支持朱立倫大刀闊斧改革國民黨，因為國民黨現在需要的是青年人才，為了讓“國家”和黨更好，她相信這是最終要走的方向，畢竟這次選舉台灣民眾黨也搶走不少藍營的選票，但處理手法若能再細膩些，先把配套措施提出來再慢慢去跟這些長輩解釋，或許就不會引起那麼大的反彈了。