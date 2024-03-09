六位港區代表委員答中評：支持23條立法

港區全國人大代表召集人、香港立法會議員、民建聯副主席陳勇接受中評社記者採訪（中評社 袁曉麥攝） 中評社北京3月9日電（記者 林艷）香港特區政府3月8日為23條本地立法的《維護國家安全條例草案》刊憲，香港立法會也完成了首讀及二讀工作。多位在京出席全國兩會的港區代表委員接受中評社記者採訪紛紛表示支持23條立法，並認為完成23條立法後，排除香港社會不穩定因素，就能更專心地發展經濟。



港區全國人大代表召集人、香港立法會議員、民建聯副主席陳勇對中評社記者表示，《基本法》第23條立法不但是特區政府責無旁貸的憲制責任，而且是維護國家安全、保障香港繁榮穩定的必要之舉。然而，這項立法工作被推遲了26年之久。在過去的咨詢過程中，有反對派表面認可23條立法是特區政府理應承擔的憲制責任，但實際上卻不願意採取行動，只因假如完成了相關立法工作將限制外部勢力和分裂勢力在香港的影響力，這些不法勢力更不希望香港擁有穩固的法律防線。而正是因為缺乏23條立法的保護，特區政府沒有合法手段打擊外部勢力煽動的“港獨”、“黑暴”行為，也無法有力制止一些人危害國家安全的行為，最終釀成了2019年的政治風波。



陳勇表示，隨著中央政府的介入和香港國家安全法的實施，香港得以邁入“由亂到治”、“由治及興”的新階段。這就證明了國安法是守護香港、守護國家安全的“金鐘罩”。儘管香港國安法為香港提供了大框架的保護，但由於“一國兩制”政策，香港作為實施普通法體系的特別行政區，還需要在這個框架下進行本地立法以完善香港國家安全法律。23條立法相當於為每一個家庭加裝了防火防盜設施，可作為國安法的重要補充，為香港社會築起全方位的安全防線，從而真正實現國安、港安、家安、人人安。由此可見，完善國家安全法律體系不僅僅是國家安全，更是為了切實保障每一位香港市民的生命和財產安全，從而為他們創造一個繁榮穩定的社會環境。



港區全國人大代表、香港立法會議員、香港城市大學法學院教授梁美芬對中評社記者表示，因為國際形勢的變化隨時都有國家安全風險，因此各國各地區都紛紛修改了國家安全法。香港在保護國家安全方面的法律較為落後，這種法律漏洞也導致了2019年違法“佔中”和2019年“黑暴”事件。在經歷“黑暴”事件，感受到生意做不成、有課上不了之後，相信香港市民也逐漸有了國家安全意識。從澳門已經完成23條立法14年的例子來看，至今沒有人因為觸犯該調理而受到懲罰，這也說明立法是為了發揮預防和教育作用，讓市民清楚法律的底線，清楚國家安全的重要性。衹有建立好國家安全網絡，才能更好地保障香港市民，共同專心發展經濟。

