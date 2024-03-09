六位代表答中評：報告彰顯對台定力與自信

全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎（中評社 林艷攝） 中評社北京3月9日電（記者 林艷 海涵 李子寧）國務院總理李強日前在十四屆全國人大二次會議開幕會上作政府工作報告，六位全國人大代表日前接受中評社記者採訪，分享了他們對報告涉台部分表述的理解與看法。他們普遍認為，政府工作報告涉台部分與二十大對台論述及中央對台工作會議精神高度一致，表明中央對台政策具有很強的連續性和穩定性，也彰顯了對台工作的定力與自信。



李強總理在報告中指出，我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。



全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎對中評社記者表示，政府工作報告涉台部分跟二十大對台論述、中央對台工作會議精神是高度一致的，表明中央對台政策具有很強的連續性和穩定性，多年來中央對台政策多次表述和闡發的基本理念、政策概念在報告里都有。



李義虎指出，如果說政府工作報告是如何反映中央對台政策精神的？那就是：一個統領，一個中心，兩個基本點。一個統領是“堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略”，一個中心是“堅定不移推進祖國統一大業”，兩個基本點是“堅決反對‘台獨’分裂和外來干涉”和“深化兩岸融合發展”，簡單說就是一方面反獨反干涉，一方面促融。這些反映了中央對台政策的核心要旨和要點，形象地說就是把住兩頭、同向發力的政策。



台灣省全國人大代表、貴州省台聯會長曾力群對中評社記者表示，政府工作報告涉台內容表明我們實現祖國完全統一的目標是明確的，我們的對台大政方針是一貫的，增進台灣同胞福祉的舉措是務實的，反對＂台獨＂分裂行徑和反對外部勢力干涉的意志是堅定的。她指出，文中“維護中華民族根本利益”，表達了祖國統一是包括2300萬台灣同胞在內的全體中國人的共同利益。“增進兩岸同胞福祉”，表明政策不是單向的，兩岸交流合作是互惠互利的，兩岸融合發展是共同發展、共同進步。

