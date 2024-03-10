社評：邱國正喊危機真正講給誰聽？

邱國正。（中評社 資料照） 中評社台北3月10日電（評論員 林淑玲）賴清德520上任前夕，兩岸因大陸漁船與台灣海巡船碰撞，導致兩名大陸漁民落海死亡動盪不安。台“防長”邱國正直言他最近擔心到睡不好，陸委會則稱目前兩岸情勢應該是可以控制的，到底哪個說法是實在話？民進黨政府大力宣揚台股上2萬點，怕是用來麻醉台灣人忽略眼前危機！



對於台海形勢，蔡政府內部目前有兩種不同聲音，“國安會”、陸委會口徑一致，都強調台海安全可控；邱國正則屢屢提出警語，日前更坦率引述學者趙春山稱“大陸要對台灣動武，我一點也不驚訝”的話稱“已經瀕臨這個狀況”。兩種說法代表蔡政府內兩種背景官員，“國安會”，陸委會的民進黨高官不外是從安定民心角度出發，邱國正則是職業軍人，從他的背景就軍事論軍事，與民進黨高官的出發點用意自然不同。



邱國正對台海危機發出警訊已不止一次，這次連最麻辣的“第一擊”都拿出來反覆說，把這話題炒開炒熱，這除了提醒台灣民眾，更是向他的老闆、民進黨高官喊話，有點攤牌的意味。就像邱日前曾說的，軍事是政治的延長，他的老闆如果沒從政治面處理好兩岸問題，軍人就要被迫在第一線承擔隨時開戰的風險，一開戰就要做好可能犧牲的準備。就像現在，空軍24小時處於戰備狀況，高壓，辛苦，導致很多飛行員一到可以退役時就快速閃人，轉到民航去過高薪輕鬆的生活。

