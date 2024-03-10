兩會專訪：李義虎論中央對台精神與兩岸走向

李義虎表示，所謂“戰略主動”，就是要在反獨和促統兩個方面都主動作為，就是要在爭取島內民心、促使民意基本好轉方面積極作為，就是要在探索和構建國家統一模式方面有新的突破。（中評社 林艶攝） 中評社北京3月10日電（記者 林艶）全國兩會在京召開，全國人大代表、著名台海問題專家、北京大學台灣研究院院長李義虎日前接受中評社獨家專訪，就中央對台精神、如何克服阻力推動兩岸融合發展、如何看待“2.14惡性撞船事件”後大陸採取的反制舉措、兩岸關係存在哪些風險需要警惕、如何避免兩岸發生衝突對撞等問題詳細進行瞭解答分析。



關於中央對台精神，李義虎表示，中央對台工作會議強調要“進一步掌握實現祖國完全統一的戰略主動”。這個觀點是屬於戰略規劃層面的，而非一般例行性的政策說法。所謂“戰略主動”，就是要在反獨和促統兩個方面都主動作為，就是要在爭取島內民心、促使民意基本好轉方面積極作為，就是要在探索和構建國家統一模式方面有新的突破。他指出，今年政府工作報告涉台部分論述也反映了中央對台政策的核心要旨和要點，形象地說就是把住兩頭、同向發力的政策。此外，他也認為，中華文化在兩岸關係發展中一直起著根基性和托底性作用，是兩岸關係的“穩定器”，是兩岸民間的最好粘合劑。



談及兩岸融合發展，李義虎表示，兩岸融合發展思想經歷了一個內涵不斷擴張、形式不斷豐富的動態發展過程，從經濟社會領域逐步拓展到其他領域，現在講的是“兩岸各領域融合發展”。這一重要思想提出至今，已經超越了一般意義上的發展理念，蘊含著豐富的精神底蘊和明確的未來面向，對兩岸關係發展、對台工作具有很強的指導意義。他認為，兩岸融合發展本應是雙向發力、雙向奔赴的事情。但在目前島內特殊的政治生態和兩岸關係複雜嚴峻的情況下，儘管雙方可以進行一些交流合作，但還較難實行雙向的融合發展。對此，他提出兩點建議：一是兩岸融合發展在初期還是要“以我為主”、“單向啟動”，大陸方面可以發揮“歷史主動精神”，積極作為，先行先試。二是面向台灣社會而非台灣當局，以走民間交流融合路線為基本路徑。



對於“2.14惡性撞船事件”，李義虎認為，真相、道歉、賠償是解決問題的應有之道、正確之道，也是人道之道。他指出，台方需要明白一個道理，事起於偶然，卻也將造成必然；默契打破之後將是另類新常態。大陸方面對廈金海域的常態化執法巡查，包括對台方船只巡檢，將形成廈金水域的新治理形態，這種新治理形態不僅有利於保護大陸漁民權益和海域秩序，而且意味著從宣示擁有主權到實際管控治權的脈絡更加清晰，範圍上則可以進一步從廈金水域到台灣海峽。這個新常態雖然屬於大陸方面因應式反應，但對掌握和擴大台海地區的實際掌控權是有意義的。



對於如何看待兩岸關係，李義虎表示，選舉結果確實使各界對台海局勢深感擔憂，因為賴清德上台將給兩岸關係發展投入了更多的不確定性。現在的要害問題是賴清德上台後敢不敢推動“法理台獨”，能不能做到“法理台獨”。李義虎認為，從根本的意義上講，大陸所擁有的強大實力和堅決反對“台獨”的政策立場是賴當局推行“台獨”邁不過去的一道巨大障礙；而美國奉行的不支持“台獨”政策也是橫亘面前的“攔路虎”，美國對島內的某些“柔性台獨”動作並不干預，但會明確將紅線劃在不能搞“法理台獨”。因此，以上兩個因素可以看作賴當局推動“法理台獨”的最大壓制性因素。此外，近期對賴上台後的兩岸政策能夠產生制約的“島內因素”也出現了。他指出，面對島內政局和台海局勢的變化，大陸方面始終保持著強大的戰略定力，對“台獨”保持著高壓態勢。島內政治的某些變化不以人的意志為轉移，今後很多事情的發生也不會以民進黨的意志為轉移。不僅民進黨進入“片面執政”，島內“行政權”會更多地受制於“立法權”，而且大陸的綜合實力和政策執行力會決定兩岸關係的根本走向，會讓“台獨”撞到南牆。



對於如何避免兩岸發生衝突對撞，李義虎認為，一是把住“反獨”和“促融”兩頭，綜合施策，同向發力。二是反制島內的“文化台獨”；三是推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。

