洪明基語中評：香港應努力做“成交者”角色

港區全國政協委員、洪氏集團副主席洪明基（中評社 林艶攝） 中評社北京3月12日電（記者 林艷）港區全國政協委員、洪氏集團副主席洪明基日前在全國兩會上接受中評社記者採訪表示，香港應該積極參與粵港澳大灣區、“一帶一路”等國家大戰略發展。同時，香港應該努力做一個“成交者”的角色，吸引世界各地各行各業的人來到香港成交。



洪明基是洪鶴友家族第四代成員，22歲準備去紐約工作時，在爺爺、父親和叔叔勸說下，不會一句普通話的他來到內地創業，後來成功打造了吉野家等餐飲連鎖品牌。現在一口流利普通話的他說，像他這樣的故事不僅在過去存在，在當下或未來也都會繼續發生。這幾十年兩地發展的經歷，也讓他對香港內外聯通角色有著更深的思考。過去更多的是從香港或國外把成功的經驗和模型拿到內地來推廣實踐，但他發現內地的發展軌跡不是其他國家或城市的經驗所能遵循或借鑒的。比如，內地的新消費同大市場整合，沒有任何一個國家相似。



洪明基表示，香港實行“一國兩制”，具有獨特的優勢，特別是背靠祖國大市場，有供應鏈、有人才庫。同時，他也認為，香港人要自強不息，不能單靠祖國母親來照顧我們，也要幫祖國母親分擔憂思。他指出，我們這代香港人一定要懂得什麼是“一國兩制”，國家不需要香港再抄襲一個上海或是北京，而是需要香港發揮獨特的優勢。



洪明基認為，香港可以在很多方面做出貢獻，比如香港是全世界最大的離岸人民幣結算中心，進入內地的外資和內地的對外投資有超過一半經過香港。比如，香港有很多優勢能夠整合人才，支持國家的戰略發展，特別是一些重要領域的國際人才他們可能不會普通話，但在香港發展卻很適合。再比如，有很多教育創新項目需要跨國去進行，可能內地的一些大學會有難度，但香港的大學去做則有很多優勢。



洪明基表示，香港應該積極參與粵港澳大灣區、“一帶一路”等國家大戰略發展。同時，香港應該努力做一個“成交者”的角色，正如電視劇《繁華》中的至真樓，最厲害的是能讓客人在這成交生意，而不只是滿足於物質享受。他認為，香港的成交越多、越豐富，越能夠給國家的戰略發展賦能。因此，不論是粵港澳大灣區發展還是“一帶一路”，如果能夠把香港作為一個跳板，把世界各地的人都吸引到香港來成交，比如貨物成交、服務成交、人才成交、科技創新技術的成交等等，那就非常厲害了。



洪明基認為，香港依然具有國際吸引力，一方面，香港背靠祖國，這在世界上沒有第二個國家有“一國兩制”這樣的特殊制度安排。另一方面，香港的精神一直都在，不僅很拼，而且因地制宜，很懂得審時度勢。特別是面對百年不遇的大變局，更需要有這樣的精神。



（後方支援記者：，實習記者：李澤璇）