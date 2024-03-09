綜合改革試點：驅動高質量發展的強大動力

營造優越的營商環境，前提是處理好政府與市場的關係，重點是構建有效市場與有為政府，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用。 中評社北京3月9日電／改革是深圳的根和魂，深圳具有改革的天然基因，肩負著改革先行示範的重要使命。要通過開展更多戰略性引領性改革，驅動深圳高質量發展，在推進中國式現代化建設中走在前列勇當尖兵。



深圳特區報發表深圳改革開放幹部學院副院長陳家喜文章表示，推進中國式現代化是最大的政治。全面深化改革是推進中國式現代化的根本動力，高質量發展是中國式現代化的本質要求；全面深化改革又是高質量發展的重要驅動力量。2020年啟動的深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點，是習近平總書記親自謀劃、親自部署和親自推動的重大國家戰略，也是全面深化改革的城市樣本。它通過在重點領域和關鍵環節率先改革探索，形成了全國性的積極影響。國家發展改革委、科技部等部委連續三年推廣深圳綜合改革試點舉措87條。深圳綜合改革試點通過持續深化營商環境改革、科技與人才體系改革，深港協同機制改革等，激發出高質量發展的強大動力。



1、深化營商環境改革，建設有效市場和有為政府



文章認為，營造優越的營商環境，前提是處理好政府與市場的關係，重點是構建有效市場與有為政府，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，同時解決政府不缺位、不越位、不錯位的問題。深圳把深化政府與市場改革，營造最優營商環境作為綜合改革試點的重點領域，營商環境改革歷經1.0到6.0版，推出千餘條改革舉措，深圳商事主體總量和創業密度居全國城市第一，是“全國營商環境最佳口碑城市”。



聚焦有效市場目標，持續激發市場主體活力。發布優化市場化、法治化、國際化營商環境的3個工作方案，出台實施階段性穩經濟“15條”、民營經濟“20條”、促消費“21條”、降低製造業企業成本“20條”等系列政策，最大程度激發市場主體活力。推進降低企業要素成本改革，發揮地方征信平台的數據＋技術優勢，通過平台已歸集的政務和商業數據形成“個體通”“小微通”等業務，為全市400多萬商事主體精準畫像，精準服務民營小微企業融資。創新數據交易體制機制，探索建立數據產權、流通交易、收益分配、安全治理等制度體系，數據要素市場化體系走在全國前列。聚焦有為政府目標，持續精簡行政審批流程，營造法治化營商環境。持續推進“放管服”改革，精簡政府審批流程，在“開辦企業一窗通”平台創新性引入錄音錄像“雙錄”電子簽名新模式，刷臉對話幾分鐘便可註冊企業；在“i深圳”APP上線政策補貼直通車平台，持續推出“免申即享”事項，讓更多的惠企便民政策直達快享。用足用好特區立法權，頒布實施前海深港現代服務業合作區投資者保護條例、低空經濟產業促進條例、細胞和基因產業促進條例、人才工作條例等，健全營商環境法律制度體系。



2、深化科技人才體制改革，推動四鏈融合



文章指出，教育、科技、人才是全面建設社會主義現代化國家的基礎性、戰略性支撐，科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略是決定中國式現代化的關鍵性戰略。深圳作為粵港澳大灣區國際科技創新中心核心引擎、大灣區綜合性國家科學中心主陣地以及大灣區人才高地的戰略支點，科技體制和人才機制改革改革是實現上述戰略定位的重要動力。近三年來，深圳將科技人才體制改革作為綜合改革試點的重要內容，形成顯著的改革成效和經驗。大灣區綜合性國家科學中心、鵬城實驗室落戶深圳，企業研發投入總量居全國第一，深圳國家高新技術企業密度居全國城市第一。

