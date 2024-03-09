加快適老化改造 促銀發經濟發展

中評社北京3月9日電／加強城鄉社區養老服務網絡建設，加大農村養老服務補短板力度”“加強健康、養老等民生科技研發應用”……今年的政府工作報告多次出現與銀發經濟相關的內容。



光明日報發表全國政協委員、對外經濟貿易大學教授孫潔文章表示，銀發經濟是指向老年人提供產品或服務，以及為老齡階段做準備等一系列經濟活動的總和。社會適老化改造，是銀發經濟的重要組成部分，涉及老年人衣食住行醫各個方面，關乎眾多老年人的獲得感、幸福感和安全感。



文章認為，社會適老化改造是一項系統工程，不僅涉及政策體系的適老化，還包括居家適老化改造、社區適老化改造、嵌入式社區養老、城市更新，以及看病就醫、交通出行、信息溝通等多方面的改造、建設與提升。近年來，中國加大適老化改造力度，積極打造老年宜居環境，推動老年友好型社會建設。但同時，目前還存在適老化改造主體參與性不強、市場化程度低、全社會對改造的重要性認識還不充分等問題。因此，要多管齊下，多維度推進適老化改造，推動養老事業和養老產業協同發展，促進銀發經濟蓬勃發展。可從以下幾方面入手：



文章提出，政府主導做好適老化改造的保障工作。不斷完善適老化改造標準體系，針對老舊小區、交通設施等適老化改造更新領域，出台相應的技術標準。出台相應政策法規，解決老舊小區適老化改造過程中主體訴求不一致導致無法推進實施等難題。建立多方聯動、高效運轉的議事協調機制，在改造中統籌城市規劃、土地保障、財政扶持、定價補償、金融支撐、人才培養、醫養保障等。



引導和發動更多力量參與適老化改造。適老化改造產業除為房屋改造提供設計、施工的產業外，還涉及日常用品、家政服務、就醫康復、智慧養老等方面。加強產業扶持，對適老化改造產供鏈企業給予服務補貼，激發市場活力，扶持行業標杆企業，積極培育龍頭企業和大批富有創新活力的中小企業，推動市場規模不斷擴大。吸引社會資本參與適老化改造，探索設立適老化改造慈善基金，發動和引導慈善組織及企業等社會力量以捐資、捐物、減免費用等方式支持適老化改造。



文章強調，加快社會適老化改造，建設老年友好型社會，需要全社會共同努力。以創建全國示範性老年友好型社區為契機，普及適老化理念，加快既有社區道路設施、休憩設施、公園綠道、社區服務場所以及超市、銀行、醫院等與老年人日常生活密切相關領域的適老化改造。多渠道宣傳適老化改造相關政策，通過建設居家環境適老化改造體驗展館等方式，推動適老化改造落地和推廣。





