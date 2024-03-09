把握主動權 加快推動高水平科技自立自強

中評社北京3月9日電／科技立則民族立，科技強則國家強。政府工作報告在部署今年重點工作時明確提出，加快推動高水平科技自立自強。



當前，世界百年未有之大變局加速演進，新一輪科技革命和產業變革深入發展，科技創新已經成為國際戰略博弈的主要戰場，圍繞科技制高點的競爭空前激烈。我國要在激烈的國際競爭中牢牢把握發展主動權，必須把科技創新擺在國家發展全局的突出位置，加快推動高水平科技自立自強，增強高質量發展的內生動力。



國家實驗室體系建設有力推進；關鍵核心技術攻關成果豐碩，航空發動機、燃氣輪機、第四代核電機組等高端裝備研製取得長足進展，人工智能、量子技術等前沿領域創新成果不斷湧現；技術合同成交額增長28.6%……過去一年科技創新實現的新突破，折射出新時代我國加快推動高水平科技自立自強、創新驅動發展能力持續提升的可喜變化。



科技創新步履不停，自立自強一以貫之。應當看到，加快推動高水平科技自立自強，既是把握新科技革命和產業變革重要機遇的遭遇戰，也是需要保持戰略定力，不斷加大創新投入，積厚成勢的持久戰。



自立自強是志氣，也是底氣。中國科技發展衹有立足於自立自強的堅實基點之上，我們在面對國際競爭時才能從容應對。正如政府工作報告所要求的，瞄准國家重大戰略需求和產業發展需要，部署實施一批重大科技項目；集成國家戰略科技力量、社會創新資源，推進關鍵核心技術協同攻關，加強顛覆性技術和前沿技術研究；完善國家實驗室運行管理機制，發揮國際和區域科技創新中心輻射帶動作用……這一系列部署，都是為了把握新科技革命和產業變革重大機遇，打好關鍵核心技術攻堅戰，使原創性、顛覆性科技創新成果競相湧現，培育發展新質生產力的新動能。



企業是推動創新創造的主力軍，強化企業主體地位也是加快實現高水平科技自立自強的重要一環。為此，要大力推進創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合，發揮科技型骨幹企業的引領支撐作用，促進科技型中小微企業健康成長，特別是要支持和引導那些有能力、有條件的民營企業加強自主創新。值得一提的是，還應把對青年科技人才的培養作為一項長期的戰略性工作。在工作中，給年輕人提供機會、搭建平台、營造環境；在生活上，幫助解決他們的後顧之憂，讓年輕人真正沉下心來搞科研，在建設科技強國的偉大事業中施展才華、實現夢想。



今日中國，正在成為各種創新要素發揮集聚效應的廣闊平台，迸發出建設科技強國的澎湃動能。新征程上，我們的目光所及是星辰大海，我們邁出的每一步都腳踏實地。創新探索永無止境，逐夢之路永不停歇。



來源：中國經濟網 作者：毛同輝

