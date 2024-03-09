毛嘉慶：朱立倫裁黃復興黨部砍韓國瑜一條腿

毛嘉慶認為朱立倫裁併黃復興黨部有新仇舊恨。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月9日電（記者 黃筱筠）中國國民黨主席朱立倫推動黨務組織改造，將黃復興黨部併入組發會和各地方黨部。資深媒體人、曾任國民黨文傳會副主委毛嘉慶接受中評社訪問表示，裁撤黃復興是朱立倫“自宮”，加上新仇舊恨，舊恨是孫文學校總校長張亞中選黨主席差一點選上；新仇是新北市長侯友宜今年大選敗選，黃復興黨部要朱下台。朱也想藉著裁併黃復興黨部先砍“立法院長”韓國瑜一條腿，削弱韓競選黨主席可能，以及放眼2028。



針對國民黨將裁併成立於1956年的軍系深藍黃復興黨部，韓國瑜迄今未發表任何意見。



毛嘉慶，中國文化大學新聞系學士，曾任黨政記者、華視新聞廣場制作人、國民黨文傳會副主委、黨發言人、洪秀柱辦公室文宣部副召集人，已退出國民黨，2022以無黨投入中壢區市議員選舉失敗。



毛嘉慶對於國民黨推動黨務改革等非常不以為然，認為完全不值得一談，還叫中國國民黨嗎？還是美國國民黨？叫黨主席朱立倫改名好了，比較符合美國國民黨的樣子。至於裁併黃復興黨部，根本是敗家子的行為，敗家子最會敗壞祖產、破壞風水。現在國民黨內縣市長都是權貴，根本也不會在乎基層，加上國民黨現在跟大陸關係都是虛晃一招。



他指出，裁撤黃復興是朱立倫想要自宮。他形容說，朱立倫想要當東方不敗練葵花寶典，第一頁寫著“欲練神功、必先自宮”，翻到第二頁寫著“若不自宮、也可練功”，沒想到最後翻到第三頁寫著“就算自宮、未必成功”，就是朱立倫對待黃復興的態度，“這是朱立倫山寨民進黨最後一步”，國民黨現在根本就是民進黨的小弟。



毛嘉慶表示，韓國瑜現在擔任院長表現普通，但韓是想更上一層樓，“朱立倫砍黃復興就是砍韓國瑜一條腿”。朱立倫砍黃復興有新仇舊恨，舊恨就是張亞中選黨主席差一點選上，因黃復興挺張亞中；侯友宜這次大選輸了，黃復興也叫朱立倫下台負責，砍掉黃復興後，“明年國民黨主席還是朱立倫”現在黃復興等於死了，要死而復生很難，可能要等朱立倫下台才有機會。