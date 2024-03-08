拜登發表國情咨文　與特朗普互指破壞美國民主

中評社北京3月8日電／美國總統拜登7日晚在國會發表任期內第3次國情咨文演講，闡述其政績以及競選連任綱領，同時花費大量篇幅攻擊政治對手、前總統特朗普。



新華社報導，拜登沒有“點名”特朗普，而是用“我的前任”指代。他指責特朗普破壞“美國民主”、在槍支暴力問題上不作為等。特朗普在社交媒體上寫道：拜登是美國民主的威脅；拜登國情咨文“憤怒、極化且充滿仇恨”。



拜登演講時，現場共和黨人不時發出噓聲。目前，民主、共和兩黨圍繞美國南部邊境安全、援助烏克蘭等問題分歧和纏鬥激烈。



拜登在國情咨文中“曬出”經濟、民生、社會等領域“成績單”，稱通脹不斷下降而工資水平不斷提升。然而，美國普通民眾仍受高物價困擾。多項民調顯示，多數美國人不認可拜登在治理經濟方面的表現，並對美國前進的方向感到不安。



由於美國南部邊境移民非法湧入情況惡化，移民和邊境安全成為今年大選重要話題。拜登在演講中指責共和黨國會議員，他說，共和黨人阻撓國會通過一項他支持的邊境安全法案。代表共和黨回擊拜登的亞拉巴馬州聯邦參議員凱蒂·布里特則批評拜登失職，一手造成了美國南部“邊境危機”。



拜登在國情咨文中重申對烏克蘭的支持，呼籲國會繼續為對烏援助撥款；表示堅定支持以色列，同時呼籲以色列保護加沙地區平民。拜登稱，他下令美軍在地中海靠近加沙地帶水域建立一個臨時碼頭，用於接收人道主義物資。當晚，示威者在華盛頓特區舉行活動，呼籲巴以停火，抗議美國政府對巴以衝突的反應和應對。