趙建民：現在比任何一個時期都接近兩岸統一

趙建民認為現在比其他時期都接近兩岸統一。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月9日電（記者 張嘉文）馬英九執政時期首任的陸委會主委賴幸媛8日舉辦新書《鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛》發表會。時任陸委會副主委趙建民在會中表示，馬英九執政時期台海是人文、經貿交流最旺盛的海域，但現在的台海卻是全球最危險的海域，兩者對照太鮮明，民進黨政府希望往獨立方向不要統一，但現在卻是比任何一個時期最接近統一的時候，而且是非和平的方式。



趙建民說，“國防部長”邱國正近日說他對於台海緊張情勢，晚上睡不著覺，確實，在部隊編制21萬人，現在實際上15萬人，真正的作戰部隊兵4萬，11萬個官，打仗需要兵不是官，這也難怪邱會這樣說，整個局勢實際上比大家想像的還要艱困，恐怕不只是一、兩個人晚上睡不著覺的問題了。



這場新書發表會包括馬英九、前“財政部長”林振國、前“監察院副院長”孫大川、台灣商業聯合總會理事長張平沼、前陸委會副主委劉德勳、趙建民、高長等人都出席捧場，宛如馬政府時代的“閣員”大集合。



趙建民在會中談論馬英九執政，賴幸媛任陸委會主委時的兩岸關係，他強調，當時是兩岸分治70年以來最光明、和平燦爛時刻，現在的政府天天說保護我們的“主權”，可是“中華民國主權”在那段時間是向前進的，譬如香港的中華旅行社變成具有準官方身份的台北經貿辦事處，由局長層級的人主事。

