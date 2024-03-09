毛嘉慶：金門事件蔡英文配合美劇本能拖就拖

毛嘉慶。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月9日電（記者 黃筱筠）金門漁船事件導致兩岸關係緊張，資深媒體人毛嘉慶接受中評社訪問指出，賴清德希望蔡英文520之前收拾這個局面，但是蔡就是能拖就拖，反正現在已經是中美博弈，蔡是在配合美國劇本，去演強硬對抗角色，留給賴收拾不了的爛攤子，台灣現在已沒自信到一個程度，連面對真相、釋疑都做不到，這代表民進黨沒有解決問題的能力。他也提及，新北市長侯友宜曾在1994年因千島湖事件，前往中國大陸談判，侯是可以出來講話。



毛嘉慶，中國文化大學新聞系學士，曾任黨政記者、華視新聞廣場制作人、國民黨文傳會副主委、黨發言人、洪秀柱辦公室文宣部副召集人，已退出國民黨，2022以無黨投入中壢區市議員選舉失敗。



就金廈海域事件，毛嘉慶說，賴清德一定希望蔡英文520之前收拾完這個局面，但是蔡的態度就是能拖就拖。反正現在已經是中美博弈金廈海域，以及很多事件是巧合嗎？其實是有脈絡，太多類似巧合發生在印度洋、太平洋與金廈海域，蔡英文是在配合美國劇本去演強硬對抗角色，留給賴收拾不了的爛攤子。



他表示，民進黨也有人說，賴清德自己要看著辦，為什麼蔡英文要幫你收拾，蔡、賴關係大家都知道。政治人物看到拉攏、討好美國作法，卻沒有看到大權在握的人，為“國家”著想，“天地不仁，以萬物為芻狗”拿來形容蔡賴過分嗎？



毛嘉慶指出，整件事情就事論事的話，侯友宜是可以出來講話，1994年發生千島湖事件，侯友宜是去辦案的人，當時兩岸官方沒有往來，侯以警察身份，與中國大陸公安具有共同的語言，比較好溝通。類似狀況在兩岸有先例，當時千島湖的事件就是侯友宜去辦，金門漁船事件難道不應該請大陸法醫去金門解剖屍體嗎？當年侯都去了大陸，有法醫、有警察，現在為什麼侯友宜不講話。