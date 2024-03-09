陳軍：科技創新 搶占動力電池未來發展制高點

南開大學副校長、中國科學院院士陳軍（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月9日電（記者 李子寧）十四屆全國人大二次會議第二場“代表通道”於8日上午舉行。南開大學副校長、中國科學院院士陳軍就電池創新進展回答記者提問時表示，其帶領的團隊在原始創新推動科技產業創新方面進行努力，在學術和產業之間搭建橋梁，突破工程化瓶頸，真正實現產業化落地。未來團隊要更加牢記習近平總書記的殷殷囑托，特別是在高水平科技自立自強的重要要求，把電池的創新鏈、產業鏈和人才鏈有機銜接，加快形成新質生產力，推動高質量發展。包括可持續推動更好性能、更高安全的電池，讓電動汽車跑得更遠，行得更快，充電速度也更好，同時還有其他綜合性能，奮力譜寫中國式現代化天津篇章。



陳軍表示，現如今我們的日常生活中都離不開電池，電池也為我們帶來了美好生活。我國新能源汽車飛速發展，現在街道上綠牌子的電動汽車越來越多，而我研究的電池，就是電動汽車的“心臟”。我和我的團隊持續耕耘，因為大家知道，目前電動汽車跑得不夠快、充電也不夠快等現象的背後實際上都跟電池有關，因此研究性能更好、更加安全的電池，無論是在電動汽車行業還是儲能領域都是重大科技問題。



陳軍說，我和我的團隊，歷時30多年持續在電池領域進行科技創新攻關。我們團隊開發了超越傳統的電池新體系，提出了新的電池工作原理，創制了新的電池材料，讓電池的能量密度大幅提升，電動汽車的行駛里程大大提升。同時，我們設計制備了可以全天候、寬溫域工作的阻燃電解液，可以在零下70℃工作的大容量電池，還開發了基於我國豐產元素的低成本可充鈉電池、鋅電池，這為未來的大規模儲能提供技術支撐。



陳軍表示，目前，固態電池是各國競相研發的重點，一旦產業化，就會改變現有的電動汽車產業格局，開辟電動航空等新興市場，我們團隊積極承擔國家重大研究計劃、重點研發項目，聯合北京科技創新優勢單位協同攻關，已研發出400瓦時每公斤的新型固態電池樣品，比目前市場上最先進的300瓦時每公斤的鋰離子電池能量密度超出30%。未來一到兩年，我們要突破600瓦時每公斤的固態電池研發，充一次電，電動汽車就可以跑1000公里以上。同時在快速充電、低溫性能和安全性能方面，也都要大幅提升，這是一個在全球具有引領性的技術變革，我們也積極去搶占動力電池和電動汽車未來發展的制高點。