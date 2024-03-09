馬準威語中評：台灣變更第一擊定義提升風險

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威。（中評社 資料照） 中評社台北3月9日電（記者 楊騰凱）針對兩岸局勢發展，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威向中評社表示，兩岸缺乏溝通管道，雙方只能往越來越硬的方向走，擦槍走火的機率不斷提高，此時台灣更改“第一擊”的定義可能提升風險。



馬準威表示，大陸一定會想測試台灣的底線在哪裡，屆時若是台灣真的開火，可能會產生立論上的難題。馬準威分析，對岸的邏輯是台灣是中國的一部分，那台灣怎麼會有自己的領海、領空？台灣在這方面是有一點吃虧。



台“國防部”更改“第一擊”定義，只要航空器材或海航實體逾越規範、界線，就會將對方舉措當成發起的第一擊，台方有權利反制。從金門事件到台灣“國防部”更改第一擊的定義，當前兩岸氣氛是否越來越不對勁？



馬準威表示，這個不對勁也不是現在的事情，已經好一陣子了，從蔡英文2016年上任時講“中華民國憲法”與九二會談的歷史事實，中共雖然不滿意，但也只說這是未完成的答卷，某種程度仍屬尚可接受。可是2021年蔡英文發表四個堅持，將兩岸互不隸屬作為對陸政策核心，比起第一任期520演說基調，就激進許多，而過去馬英九時代採“兩岸互不承認主權，互不否認治權”的看法，本質上是認定兩岸是在一個國家的脈絡底下。

