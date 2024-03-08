紅海現在有多亂，還會亂多久？

中評社北京3月8日電／近兩月來，美英持續對也門胡塞武裝目標發動多輪空襲，扼守紅海一端的胡塞武裝依然搞出了大動靜。6日，胡塞武裝向一艘美國貨船發射導彈，造成2名船員死亡；就在1日，此前遭胡塞武裝導彈重創的英國貨輪“魯比馬爾”號沉入紅海。



據媒體統計，去年11月以來，胡塞武裝已對紅海航線發起至少60次襲擊，美英以空襲震懾，胡塞武裝不僅沒有收手，襲擊力度還有加大跡象。



新華社報導，紅海局勢為何越來越亂？胡塞武裝戰鬥力有多強？美國主導的護航行動，歐洲盟友為何應者寥寥？



硬碰硬 危機愈演愈烈



6日，胡塞武裝用導彈襲擊了一艘在亞丁灣行駛的貨船，造成至少2名船員死亡。也門政府海岸警衞隊的消息稱，這艘船名為“真正信心”號，“懸掛巴巴多斯國旗、由美國公司所有”。這是胡塞武裝針對紅海商船發動襲擊以來首次造成人員死亡。



去年10月新一輪巴以衝突爆發後，胡塞武裝頻頻在紅海及也門附近水域襲擊關聯以色列的船隻，以示對巴勒斯坦的支持。美英1月12日對胡塞武裝發起軍事打擊後，胡塞武裝將關聯美國或英國的船隻納入打擊範圍。



胡塞武裝是也門反政府組織，2014年佔領首都薩那，後奪取也門大片地區。胡塞武裝擁有數量龐大的反艦導彈，麾下武裝人員約20萬，軍事實力不容小覷。



也門政治專家阿德爾·達謝拉說，美英空襲顯然無法摧毀胡塞武裝武器庫。經歷多年內戰，胡塞武裝有多種措施和足夠經驗應對空襲，而且其導彈發射裝置可移動。另外有媒體報導稱，胡塞武裝背後有伊朗支持，有能力持續補給自己的彈藥庫。



1日，先前遭胡塞武裝導彈襲擊而嚴重受損的英國貨船“魯比馬爾”號沉沒。這是胡塞武裝針對紅海商船發動襲擊以來第一艘因襲擊完全沉沒的船隻，令過往商船更加“膽戰心驚”。



胡塞武裝負責對外事務的高級官員侯賽因·伊齊在社交媒體撂下狠話，英國跟隨美國襲擊也門，且與美國一道“支持針對加沙平民的罪行”，胡塞武裝“將擊沉更多英國船隻”。

