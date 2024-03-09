高長語中評：ECFA恐用切香腸方式中斷

前陸委會副主委高長接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月9日電（記者 張嘉文）金門漁船事件持續延燒，引發兩岸緊張。前陸委會副主委、東華大學教授高長向中評社表示，民進黨政府如果一開始就用將心比心的角度來處理這起事件，大概不會演變成現今局面，接下來要擔心的是，原本是空域的“海峽中線”被取消，這次是大陸單方面收回原本兩岸在金廈水域的默契這事上，會不會常態化，如果有，將來互動就會變得複雜且多變數。



高長也提到，當大陸把過往的兩岸善意都收回，勢必有可能會影響到ECFA，但要一下子全面中止也不太可能，陸方可能會用切香腸的方式來中斷，挑ECFA中幾項對大陸傷害較小、對台灣傷害有感的品項來停止，分批處理，這就對台灣很傷。



高長，東華大學公共行政學系教授，曾任陸委會副主委、“國安會”副秘書長等職，研究專長是中國大陸財經專題、兩岸經貿關係專題、經濟政策、勞動經濟學、發展經濟學等。



對於金門漁船事件後續效應，高長接受中評社訪問時表示，以前在海域上，兩岸是心照不宣，互相有個默契，會有一條線在那邊，當然在這事件後，大陸海警、海監船等三不五時進入台灣的禁限制水域的情形，會不會常態化，是最大的重點。

