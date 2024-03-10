退將蔡忠誠：兩岸不容許擦槍走火情況發生

台退役少將蔡忠誠。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月10日電（記者 盧誠輝）針對金門漁船事件讓兩岸緊張情勢升高，在金門出生長大的退役少將、黃復興黨部桃園市支部黃國園黨部主委蔡忠誠接受中評社訪問表示，他經歷過823砲戰“單打雙停”的日子，體認到戰爭的殘酷與無情，不希望兩岸再回到過去兵凶戰危的狀況，他認為漁船事件本可道歉賠償了事，但民進黨政府卻把它無限上綱給政治化，造成兩岸現在的困局，實在是大家所不樂見的情況。



蔡忠誠，陸軍官校正52期，戰院90年班，戰研所94年班，政大戰略與國際事務在職專班。歷任連、營長、砲兵指揮官、總教官、“行政院”連絡官、“國防部”後備司全動處長、南區後備指揮官、“國防部”全動室副主任、代主任，官拜少將退伍，2020年接任黃復興黨部桃園市支部黃國園黨部主委。



從小在金門出生長大的蔡忠誠，國中畢業才到高雄讀中正預校，小時候歷經823砲戰的他，回憶起那段“單打雙停”的日子仍記憶猶新，他躲的防空洞也曾被砲彈擊中過，還曾親眼看到學校工友在他面前被砲彈擊中當場斃命，歷經戰火摧殘的他，格外體驗到戰爭的殘酷與無情，所以非常不樂見兩岸再回到過去兵凶戰危的狀況。



蔡忠誠指出，兩岸關係是台灣的重中之重，不容許任何擦槍走火的情況發生，兩岸關係也牽扯到美中台之間的關係，對美國來講，最大利益是不要改變台海現狀，一方面不希望台灣搞“台獨”，一方面也不希望激發大陸的民族主義，所以在這種情況之下，兩岸才能相安無事，包括“台海中線”和金廈禁限制水域過去都是兩岸心照不宣的默契。



任何戰爭都是從擦槍走火開始的，蔡忠誠說，當兩岸關係緊繃，彼此信任感降低，勢必會有一個小小的事件就造成兩岸關係的緊張，那就會演變成“國安”問題，當兩岸失去互信，金門漁船事件卻用政治手段來處理，造成兩岸目前的困局，當兩岸民粹主義升高之後，就會影響到決策者的判斷，這是大家最不願樂見的狀況。