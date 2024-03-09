快評：國民黨裁併黃復興黨部有美國的影子？

中評社快評/針對中國國民黨主席朱立倫以推動黨務組織改造之名，將軍系黃復興黨部併入組發會和各地方黨部，資深媒體人、曾任國民黨文傳會副主委毛嘉慶表示非常不以為然，稱這樣還叫中國國民黨嗎？還是更像美國國民黨？顯然比較符合美國國民黨的樣子，國民黨現在跟大陸的關係都是虛晃一招。此外，毛嘉慶表示，裁撤黃復興也是朱立倫針對新仇舊恨的“自宮”——舊恨是孫文學校總校長張亞中上次選黨主席差一點選上；新仇是侯友宜今年敗選後黃復興黨部要朱下台。同時，這也可能是朱明年拚黨主席連任及放眼2026甚至2028選舉的一種布局。



中國國民黨黃復興黨部創立於1956年，正式名稱為“國軍”退除役人員黨部，又稱榮民黨部，是國民黨內目前唯一的特種黨部，“黃復興”為其代號，寓意為“炎黃子孫，復興中華”，在全台18個縣市共設有20個支部。黃復興黨部現有黨員8萬多人，占黨員比率近四分之一，高峰時曾有黨員逾二十萬人，是國民黨內最忠誠的部分。



黃復興黨部被裁撤，引發中國國民黨內強烈反彈，不少人擔心國民黨忠貞黨員的流失，而更為嚴重的是，意味著國民黨精神和價值的流失，其中明顯有美國的影子，是國民黨路線進一步“綠化”和“美化”的反映。



正如孫文學校總校長張亞中強調的，不要簡單地把黃復興的裁撤看成一種調整與改革，也不要只把黃復興的裁撤歸咎於老兵們對台灣社會的脫節，而是一個時代的逝去與國民黨路線的抉擇：當黨中央已經鐵了心奉行“親美遠中”的路線時，便已經沒有黃復興存在的空間了；黃復興的存在，象徵著國民黨的中國魂、民族魂依舊存在，黃復興的裁撤意味著什麼當然就清楚了。

