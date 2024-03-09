一個積極務實的增長目標

中評社北京3月9日電／“國內生產總值增長5%左右”——5日提請十四屆全國人大二次會議審議的政府工作報告，提出了2024年我國經濟增長預期目標。這一目標，綜合考慮了國內外形勢和各方面因素，兼顧需要與可能，體現了時與勢的科學研判、穩與進的辯證把握，總體上是一個既積極又務實的目標，釋放出持續鞏固和增強經濟回升向好態勢的政策信號。



實事求是地設定經濟發展指標，對於積極引導市場預期、提振發展信心具有重要意義。從當前來看，穩定和擴大就業、增加居民收入、防範化解重點領域風險，都需要一定的經濟增長做支撐。從中長期來看，黨中央明確提出，到2035年人均國內生產總值達到中等發達國家水平。衹有持續提升發展質量，壯大經濟實力，才能不斷滿足人民日益增長的美好生活需要，才能如期基本實現現代化，達到中等發達國家水平，進而全面建成社會主義現代化強國。從支撐條件看，5%左右的目標，與我國潛在經濟增速是基本匹配的。



此外，從31個省(區、市)此前公布的地方經濟增長目標來看，絕大多數省份不低於5%，其中20個省份設定在5.5%左右或以上，說明當前各地拼經濟的信心和幹勁都很足，這也為全國目標的實現提供了有利條件。



2023年，中國經濟在波浪式發展、曲折式前進中取得新的重大成就。隨著宏觀政策持續實施，內生動力持續增強，經濟運行有望保持總體向好態勢。5%左右的預期目標，既符合經濟運行走勢，也符合經濟發展規律，是“跳一跳、夠得著”的，有利於引導各方面更加注重提高經濟發展質量和效益，推動高質量發展。



這也是一個自我加壓、積極進取的目標。在風險挑戰增多、基數提高的背景下，實現這一目標並不容易，需要政策聚焦發力、工作加倍努力、各方面齊心協力。要抓住一切有利時機，利用一切有利條件，看准了就抓緊幹，能多幹就多幹一些，努力爭取更好結果。



還要看到的是，GDP增長目標是預期性指標，而非約束性指標。新時代的發展必須是高質量發展，發展質量始終是擺在第一位的。要注意把握和處理好速度與質量的關係，只要經濟運行在合理區間，對增速快一點還是慢一點不必過於糾結，關鍵還是要完整、準確、全面貫徹新發展理念，在轉方式、調結構、提質量、增效益上積極進取，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。



困難不容低估，信心不可動搖，幹勁不能鬆懈。今年是中華人民共和國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。實現全年發展目標，必須聚焦經濟建設這一中心工作和高質量發展這一首要任務，堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，不斷夯實“穩”的基礎、增強“進”的動能、延續“好”的態勢，推動中國經濟大船乘風破浪持續前行。



來源：經濟日報 作者：熊麗



