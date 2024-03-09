助民營企業創造新業績

中評社北京3月9日電／今年的政府工作報告提出，全面落實促進民營經濟發展壯大的意見及配套舉措。提高民營企業貸款占比、擴大發債融資規模，加強對個體工商戶分類幫扶支持。



民營經濟是推進中國式現代化的生力軍，是高質量發展的重要基礎。去年以來，伴隨著一系列政策落地生效，民營經濟逐漸展現邊際改善態勢。延續這一勢頭，切實解決民營企業發展中的痛點難點問題，增強企業發展信心，備受今年全國兩會代表委員們關注。



從改革開放和現代化建設實踐看，在黨的方針政策指引下，我國民營經濟不斷發展壯大。民營企業數量從2012年的1085.7萬戶增長到2022年的4700多萬戶，10年間翻了兩番多。



民營經濟在快速成長的同時，不可避免地要面對“成長的煩惱”。有學者研究將民營企業遭遇的困難歸納為生產要素保障不足、存在技術創新短板、制度環境有待改善等。



在不確定的市場環境中提供確定的制度環境，為民營企業創造健康成長的平台，是發展信心的重要來源。進一步激發廣大民營企業家創新創業創造的動力和活力，需要在市場准入、要素獲取、公平執法、權益保護等各方面破除隱形的障礙，從制度和法律上把對國企民企平等對待的要求落下來，從政策和輿論上鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大。依法保護民營企業產權和企業家權益，梳理修訂涉企法律法規政策，持續破除影響平等准入的壁壘，完善公平競爭制度，加強中小微企業管理服務；等等。



良好的發展環境，不僅在於政策的出台，更在於舉措的落地。衹有想企業家之所想，急企業家之所急，從反映最集中的問題入手，努力營造宜商惠企的政策環境、公正透明的法治環境、公平競爭的市場環境、尊商親商的社會環境，才能讓民營企業更自信地在廣闊舞台創造出新業績。



來源：經濟日報 作者：曹紅艶



