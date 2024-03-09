韓國海軍試點軍艦“有官無兵”

這是2015年10月23日，在韓國釜山附近海域拍攝的韓國艦艇和潛水艇亮相觀艦式。新華社記者冮冶攝 中評社北京3月9日電／據新華社報導，韓國軍方官員8日說，韓國海軍已在一部分艦艇試點，探尋艦艇能否在衹有軍官和士官、沒有義務兵的情況下運行，以應對隨韓國出生率下降而加重的征兵難題。



韓國聯合通訊社援引一名海軍軍官的話報導，去年3月以來，三艘排水量2500噸的“仁川”級護衛艦試行“有官無兵”。三艘排水量450噸的導彈巡邏艇今年2月也開始試運行。艦艇所載軍官和士官多於正常水平，以承擔義務兵的職責。



按照韓國軍方的說法，水面艦艇人員均為軍官和士官的情況史無前例。從中型艦船的護衛艦到小型的導彈艇，軍方嘗試以多型艦艇作為試點，以應對報名參加海軍人數日趨減少的難題。



韓國所有身體健康的男子都要服兵役至少18個月，其中海軍需要服役20個月，吸引力趨於減弱。



2020年至2022年，韓國軍隊總體實際入伍人數與征募人數之比從96.9%降至84.7%。韓國海軍這一比例2020年達到100.5%，2021年降至94.3%，2022年更是跌至70.1%。可能原因包括出海後禁止使用手機、海上生活環境封閉、海軍服役期限長於陸軍等不利條件。



韓國生育率下降進一步加重軍方對兵力短缺的擔憂。



2023年，韓國總和生育率、即平均每名育齡婦女生育子女數降至0.72，創下有相關記錄以來最低值。如果要把全國人口保持在5100萬人水平，總和生育率需達到2.1。軍方擔心低生育率導致參軍人數減少，報名海軍人數將進一步下降。



海軍官員說，將根據試點結果，研究今後是否擴大“有官無兵”運行範圍。