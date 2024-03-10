中評現場：政協全體會議 委員建言

全國政協十四屆二次會議於3月9日上午舉行第三次全體會議（中評社 海涵攝） 中評社北京3月10日電（記者 海涵）全國政協十四屆二次會議於3月9日上午舉行第三次全體會議，十四位全國政協委員分別從港澳台僑、民族宗教、社會民生、中華文化等角度出發作大會發言。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席會議。中共中央政治局委員、中央宣傳部部長李書磊，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰，以及中共中央、國務院有關部門負責同志應邀到會聽取發言。



港澳台僑胞積極融入國家發展大局 共創民族復興偉業



全國政協常委、全國工商聯副主席、香港各界婦女聯合協進會主席何超瓊發言說，香港特別行政區既堅守“一國”之本，又能發揮“兩制”之利，應當發揮金融、貿易、法律、專利等優勢，為建設更高水平開放型經濟新體制貢獻自身力量。一是發展更多元化的金融工具，強化融資功能；二是發揮中西文化交融優勢，打造國際藝術交流中心；三是發展高增值海運服務；四是提升香港國際機場冷鏈物流能力；五是推進知識產權貿易中心建設。



全國政協常委、全國工商聯副主席張宗真表示，澳門回歸二十五年初心如一，共享了祖國繁榮富強的偉大榮光。融入國家發展大局謀發展，是澳門居民勇擔民族復興歷史責任的共同心願。要加快橫琴粵澳深度合作區建設，以更大力度推動民生改善與澳門經濟適度多元發展，把“一國兩制”制度堅持好、完善好，把美好家園建設好、發展好。



全國政協常委、台盟中央副主席符之冠表示，反對“台獨”，要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，是台灣島內主流民意。事實證明民進黨代表不了台灣，代表不了全體台灣同胞。民進黨當局謀“獨”挑釁的伎倆，撼動不了台灣是中國一部分的地位和事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國必然統一的歷史大勢！要以通促融，著力打造兩岸命運共同體；以惠促融，共同壯大中華民族經濟；以情促融，增進兩岸同胞心靈契合。“我們更相信，兩岸同胞團結一心，砥礪前行，就一定能夠早日實現祖國完全統一，共享民族復興的偉大榮光！”



全國政協外事委員會副主任、中國僑聯原副主席隋軍表示，中國式現代化的偉大成就和光明前景極大增強了歸僑僑眷和海外僑胞的自豪感和自信心，極大振奮了僑界團結奮鬥的精氣神。廣大僑胞必將繼續秉持愛國愛鄉愛家人的優良傳統，弘揚嘉庚精神，為實現中國式現代化貢獻智慧和力量。一是發揮情感和文化優勢，做中國式現代化的堅定支持者；二是發揮人才和人脈優勢，做中國式現代化的積極參與者；三是發揮資金和產業優勢，做中國式現代化的重要推進者。

