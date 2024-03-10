符之冠：攜手探索兩岸融合發展新路

台籍全國政協委員，台盟中央副主席、海南省主委符之冠（中評社 海涵攝） 中評社北京3月10日電（記者 海涵）台籍全國政協委員，台盟中央副主席、海南省主委符之冠3月9日上午在全國政協十四屆二次會議舉行的第三次全體會議上以《攜手探索兩岸融合發展新路 共襄祖國統一民族復興》為題作大會發言。符之冠表示，反對“台獨”，要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，是台灣島內主流民意。事實證明民進黨代表不了台灣，代表不了全體台灣同胞。民進黨當局謀“獨”挑釁的伎倆，撼動不了台灣是中國一部分的地位和事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國必然統一的歷史大勢！



符之冠說，近年來，以習近平同志為核心的中共中央秉持“兩岸一家親”理念，引領和推動兩岸關係始終朝著正確方向前行，兩岸各領域融合發展成果豐碩。目前在大陸的台資企業已超過13萬家，2023年，大陸新增台商投資項目7000餘個，實際使用台資27.6億美元，同比增長37.1%。兩岸已達成481項產業共識，公布72項共通標準。超過12000名台灣學生在大陸高校就讀，2000多名台灣教師在大陸執教。這充分說明，越來越多的台灣同胞願意順應時代潮流，堅守民族大義，站到歷史正確的一邊。



符之冠表示，在2024年新年賀詞中，習近平總書記滿懷深情地說：“祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光。”大道之行，海納百川。我們要牢記習近平總書記的囑托，貫徹新時代中國共產黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅定反“獨”促統，不斷探索兩岸各領域融合發展新路，團結越來越多台灣同胞，共同投身中國式現代化的偉大實踐。

