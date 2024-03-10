何超瓊：為更高水平開放型經濟貢獻香港力量

全國政協常委、全國工商聯副主席、香港各界婦女聯合協進會主席何超瓊（中評社 海涵攝） 中評社北京3月10日電（記者 海涵）全國政協十四屆二次會議於3月9日上午舉行第三次全體會議。全國政協常委、全國工商聯副主席、香港各界婦女聯合協進會主席何超瓊作大會發言時表示，習近平總書記強調：“建設更高水平開放型經濟新體制是我們主動作為以開放促改革、促發展的戰略舉措。”香港特別行政區既堅守“一國”之本，又能發揮“兩制”之利，應當發揮金融、貿易、法律、專利等制度優勢，發揮“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色，推動內地進一步與世界接軌，為建設更高水平開放型經濟新體制貢獻自身力量。



一是發展更多元化的金融工具，強化融資功能。香港是內地最大的境外投資來源地和境外投資目的地。香港保障資金自由流動，可以發展更多元化的金融產品，內地企業可善用香港股市高度國際化的特性，利用香港市場融資。香港作為亞洲綠色金融樞紐，可協助內地企業綠色融資，透過綠色債券等工具為項目提供資金。香港正力爭成為全球家族辦公室樞紐，服務來自海外和內地的超高淨值人士，不僅能協助內地投資者尋求多元化投資組合，還能讓國際投資者便捷地實現跨境投資策略。



二是發揮中西文化交融優勢，打造國際藝術交流中心。香港是中西文化匯聚之地，稅制簡單有利於各種藝術品貿易。2021年，香港的藝術品、珍藏品和古董拍賣交易總額超過660億元。伴隨更多家族辦公室來港，香港作為全球藝術品拍賣和交易中心的地位愈加鞏固。藝術品交易推動著國際文化交流。我認為在交流的同時，香港應以弘揚中華優秀傳統文化為前提，以築牢文化自信為根基，運用制度優勢，以更多元化、國際化，以及不同文化背景的人都聽得懂、看得明的方式，進一步把中華文化帶到世界。

