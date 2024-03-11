美特種部隊顧問駐台　邱世卿：大陸底線邊緣

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月11日電（記者 方敬為）外媒報導，美國“2023年國防授權法”（NDAA）實施後，今年起美軍特種部隊“綠扁帽”顧問將駐台協訓，台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，顧問通常非現役軍人，顯然美國在相關舉措仍謹慎，遊走在中國大陸的底線邊緣，但由於近期兩岸情勢緊繃，又有美國軍事性質人員進駐台灣，相對敏感，也讓台海不穩定風險上升。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



根據《美國之音》報導，外傳美國“2023財政年度國防授權法”生效後，美國陸軍特種部隊（United States Army Special Forces）“綠扁帽”（Green Berets），今年起將派出顧問人員到台灣陸軍兩棲營與高空特勤中隊常駐協訓。對此，美國五角大廈匿名人士未否認，稱不評論特定行動，但強調“美方對台灣的支持以及防務關係，都是針對當前中華人民共和國的威脅來調整。”



針對綠扁帽顧問駐台協訓，邱世卿表示，嚴格說來，是遊走在底線邊緣的行動，美國也明白相關舉措的敏感性，所以派駐的是所謂“軍事顧問”，也就不是現役軍人或軍隊，就沒有所謂美軍進駐台灣的爭議問題，至少檯面上的資訊無法顯示有美軍常駐在台灣，美國唯一現役軍人常駐在台灣的是美國在台協會（AIT）的海軍陸戰隊，但這是美國保護駐外機構的慣例。



邱世卿指出，美國在對台的軍事性質舉動會審慎拿捏，避免派駐所謂現役軍人，且“常駐”其實是有嚴謹的定義，必須是上下班打卡，美國經常採取迂迴的作法，例如安排美軍人員以“休假”的名義來台，所以也很難說美國違反了《反分裂國家法》，美國面對可能挑起中國敏感神經的事務，行事都非常謹慎。



他說明，美國並不希望相關行動一下子拉升至美中之間的對抗，導致台海情勢發生劇烈變化，美國還是尊重中國大陸的《反分裂國家法》，我們從相關謹慎的舉措跟在細節上面非常注意的態度可以看出端倪。尤其近期兩岸情勢相當緊繃，金門、廈門水域的問題還沒有落幕，“綠扁帽”顧問又可能進駐到金門陸軍兩棲營協訓，具有程度上的敏感性。

