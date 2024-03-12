蔡明憲：“中線”消失台灣有必要改第一擊界定

台前“防長”蔡明憲。（中評社 資料照） 中評社台中3月12日電（記者 方敬為）台“國防部長”邱國正日前答詢稱，台軍方已更改“第一擊”界定，只要解放軍航空器或海航實體逾“越界”線，就視為第一擊，台軍有權力進行反制。扁政府時期前“國防部長”蔡明憲接受中評社訪問表示，過去第一擊是指開火，但因解放軍已無視“海峽中線”，頻頻“越界”壓縮台灣的安全空間，台方必須要有能夠嚇阻的方式，因此更改第一擊界定有其必要。



邱國正日前在“立法院”答詢表示，台軍方已更改“第一擊”界定，只要大陸航空器或海航的實體逾“越界”線，就視為第一擊，台方就有權力反制。軍方進一步說明，如敵軍機、艦侵入“領空”及“領海”範圍，經辨證、攔截、廣播及驅離行動，若仍無法排除，基於“國家”對“領土”享有絕對“主權”，可合法授權第一線指揮官，採取適當方式予以反制，以維護“國防”安全。



蔡明憲認為，台灣軍方更改第一擊的界定，是出於形勢變化考量的決策，面對解放軍形塑台海區域新常態，台灣若要維繫戰略安全空間，有必要化被動為主動，因此對於台灣軍方的調整，他個人是持正面態度。



蔡明憲指出，過去第一擊是指實際上的開火，但我們可以看到，解放軍近期經常性對台採取所謂“灰色地帶作戰”，如果台灣軍方還是保持過去“監控、追瞄”的應對措施，不只無法達到嚇阻，甚至使得解放軍有恃無恐，台海的形勢會越來越對台灣不利。



他提到，因為“海峽中線”的制約失效，解放軍無視“中線”，頻頻“越界”迫近“海峽中線”以東，危害台灣安全，現在台方宣布將解放軍“越界”視為第一擊，並授權指揮官採取適當反制措施，能讓解放軍對於“越界”之舉有所顧慮。



蔡明憲表示，何況若有未經許可的航空器、航海實體進到台灣離岸12浬海、空域範圍，形同危害“主權”，本來就可以採取擊落、阻擋等應對，去年中國的高空氣球進到美國、加拿大空域範圍，美加就是採取擊落處置，台灣軍方比照辦理，並無不妥，畢竟空域安全為優先考量。

